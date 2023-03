Калабрия пообещал пригласить игроков «Милана» на ужин за забитый гол

Защитник «Милана» Давиде Калабрия стал автором одного из голов в матче 26-го тура итальянской Серии А в ворота «Ромы». Он отметил работу партнеров по команде, благодаря которым и был забит этот мяч.

«В этом голевом эпизоде партнеры по команде мне очень помогли. Думаю, теперь я должен пригласить их на ужин за свой счет!

Сейчас мы находимся в отличной форме. Мы прекрасно сыграли с «Ромой» и рады, что заработали здесь три очка», – цитирует слова футболиста Mediaset Premium.

Игра 26-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан» завершилась со счетом 0:2.

Davide Calabria finishes his first Serie A goal impressively with a chip of the keeper. Wonderful assist by Nikola Kalinic!



Grande @davidecalabria2! #RomaMilan pic.twitter.com/2fw6kDdu7x