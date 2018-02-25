Вальверде: «Месси? Когда кажется, что он показал все, он берет и удивляет тебя»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде после матче 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1) поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси.

«Сложно привыкнуть к такому. Когда кажется, что игрок показал все, он берет и удивляет тебя. Мы каждый раз ждем, как он преодолеет прошлую планку. Месси делает это просто, но это непросто», – сказал Вальверде.

Напомним, что Месси установил рекорд лиги по количеству команд, которым забивал.