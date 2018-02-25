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    Вальверде: «Месси? Когда кажется, что он показал все, он берет и удивляет тебя»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесте Вальверде после матче 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1) поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси.

    «Сложно привыкнуть к такому. Когда кажется, что игрок показал все, он берет и удивляет тебя. Мы каждый раз ждем, как он преодолеет прошлую планку. Месси делает это просто, но это непросто», – сказал Вальверде.

    Напомним, что Месси установил рекорд лиги по количеству команд, которым забивал.

    Источник: Marca

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    25.02.2018 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 февраля 2018, 13:15

      Жирона достойна играла... даже челси так не смогла сыграть

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > de bruyne 26 февраля 2018, 06:15

      Жироне просто нечего терять! А игра с Барсой в Чемпионате это всегда интрига и дополнительная мотивация!

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