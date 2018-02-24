Зинченко: «Болельщики «Манчестер Сити» путают меня с Де Брюйне. Но я определенно красивее Кевина»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что болельщики команды постоянно путают его с партнером по команде Кевином Де Брюйне из-за внешнего сходства. При этом украинец отметил, что он красивее бельгийца.

«Внешнее сходство с Де Брюйне? Поверьте, я очень часто слышу, как его именем обращаются в мой адрес. Все зовут меня Кев. По пути в клубный автобус болельщики кричат мне: «Кев, можно с тобой сфотографироваться?» Затем я поворачиваюсь к ним лицом и слышу: «А, это не Кевин».

Возможно, издали мы и выглядим похожими, но только не тогда, когда стоим рядом. Я определенно красивее Кевина», – сказал Зинченко.