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  • Зинченко: «Болельщики «Манчестер Сити» путают меня с Де Брюйне. Но я определенно красивее Кевина»

Зинченко: «Болельщики «Манчестер Сити» путают меня с Де Брюйне. Но я определенно красивее Кевина»

24 февраля 2018, 13:21
19

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что болельщики команды постоянно путают его с партнером по команде Кевином Де Брюйне из-за внешнего сходства. При этом украинец отметил, что он красивее бельгийца.

«Внешнее сходство с Де Брюйне? Поверьте, я очень часто слышу, как его именем обращаются в мой адрес. Все зовут меня Кев. По пути в клубный автобус болельщики кричат мне: «Кев, можно с тобой сфотографироваться?» Затем я поворачиваюсь к ним лицом и слышу: «А, это не Кевин».

Возможно, издали мы и выглядим похожими, но только не тогда, когда стоим рядом. Я определенно красивее Кевина», – сказал Зинченко.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Зинченко Александр
Комментарии (19)
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swot1205
1519468557
смешно;)
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insider_retro
1519468623
А ещё у тебя гетры более тёплые и шипы на бутсах более острые... Но на поле видно - кто Кевин, а кто Саня...)))
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petrucho-spb
1519471762
вчера ехал с бывшим хоккеистом.Так мне он глаза открыл на футбол.Говорит в футболе мужики плчут ,как дети.В хоккее такого нет.И кто красивее и стильнее прически там нет такого!
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Shogun
1519471777
А скорее всего однозначно тупее
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lordmrv
1519473136
Осталось Зинченко каминг аут сделать
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Parker8
1519474313
Саня просто пошутил,а на него уже все накинулись, браво, быдло!
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Gornostay
1519475622
А вот Де Брюйне не путают с Зинченко))))
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zigbert
1519476136
Нежданная популярность.
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Munez89
1519477147
Хохлятский голубок красивее Кевина))))
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ILOVETHISGAME.ykt
1519489818
Мда, человек пошутил и все чайки га га га.
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