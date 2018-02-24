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    Зинченко: «Болельщики «Манчестер Сити» путают меня с Де Брюйне. Но я определенно красивее Кевина»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что болельщики команды постоянно путают его с партнером по команде Кевином Де Брюйне из-за внешнего сходства. При этом украинец отметил, что он красивее бельгийца.

    «Внешнее сходство с Де Брюйне? Поверьте, я очень часто слышу, как его именем обращаются в мой адрес. Все зовут меня Кев. По пути в клубный автобус болельщики кричат мне: «Кев, можно с тобой сфотографироваться?» Затем я поворачиваюсь к ним лицом и слышу: «А, это не Кевин».

    Возможно, издали мы и выглядим похожими, но только не тогда, когда стоим рядом. Я определенно красивее Кевина», – сказал Зинченко.

    Источник: Guardian.com

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    24.02.2018 13:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 24 февраля 2018, 19:30

      Мда, человек пошутил и все чайки га га га.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:30

      а вот когда на поле будешь лучше Кевина тогда и гордись!))

      0
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 24 февраля 2018, 16:18

      До недавнего времени вообще неизвестный персонаж...А сейчас строит из себя клоуна. Кевин-один из лучших игроков планеты в данный момент, при этом весьма скромный товарищ. Брал бы пример лучше,доказывая пользу делом.

      0
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 24 февраля 2018, 16:18

      Зинченко, наверное, не в курсе, что бабы будут оценивать красоту, начиная с кредитки.
      И только если эта позиция будет равнозначная, вот тогда он, может быть, "выиграет у Кевина".

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 февраля 2018, 15:59

      Хохлятский голубок красивее Кевина))))

      -2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 15:42

      Нежданная популярность.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 февраля 2018, 15:33

      А вот Де Брюйне не путают с Зинченко))))

      2
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      Рейтинг: +226

      Parker8 24 февраля 2018, 15:11

      Саня просто пошутил,а на него уже все накинулись, браво, быдло!

      -2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Parker8 24 февраля 2018, 16:19

      Тупые шутки за 200 от недалекого Сани

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 24 февраля 2018, 14:52

      Осталось Зинченко каминг аут сделать

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 февраля 2018, 14:29

      А скорее всего однозначно тупее

      12
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