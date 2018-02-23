Моуринью: «Погба дважды остался в запасе, но показал профессионализм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба.

«Погба показал свой профессионализм. Несмотря на то что он остался на скамейке запасных, он был готов играть и помочь команде. И он это сделал.

Он сидел в запасе в матче против «Хаддерсфилда» в АПЛ и ответил на профессиональном уровне. То же самое было против «Севильи», – сказал Моуринью.

В нынешнем сезоне Погба провел в АПЛ 16 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.