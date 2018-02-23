Семин: «Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас будет аншлаг!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

«Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к «Спартаку». Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об «Атлетико», это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры.

Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира. Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! «Атлетико» – один из ведущих клубов», – сказал Семин.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».