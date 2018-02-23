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  • Семин: «Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас будет аншлаг!»

Семин: «Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас будет аншлаг!»

23 февраля 2018, 17:15
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

«Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к «Спартаку». Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об «Атлетико», это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры.

Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира. Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! «Атлетико» – один из ведущих клубов», – сказал Семин.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Атлетико Локомотив Семин Юрий
Комментарии (12)
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1519395896
Удачи Локомотиву.
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prezent2017
1519396624
Финансовый результат - тоже результат. Не все же деньги РЖД тратить.
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И. Добрый.
1519396637
После поражения Спартака, мы просто обязаны выигрывать.
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upiter622
1519396841
С такой игрой как вчера,вы дойдете до финала!Молодцы!
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Альфред фаред
1519397105
Игра в Москве начнется в 23:05, думаю у многих такое время проведения матча отобьет желание идти на стадион!
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Чикомас
1519399629
Все Палыч...шутки кончились. У тебя самый серьезный соперник. Вся надежда на твой талант и удачу. Ну и на пацанов твоих...
Ответить
афоня72
1519400006
Прикольно, 23.05 похоже на ночную распродажу.. все в очередь встанут!!
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OfaZavr
1519400769
с Атлетико будет очень сложно и шансы даже не 50 на 50, думаю 20 на 80 в пользу Атлетико конечно, но буду верить и надеется что и здесь Локо покажет все лучшее и победит!
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XaXatyn
1519404138
Удачи нашему паровозу ! Думаю наш машинист не подведёт !
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anri1703
1519485090
в следующем сезоне в лч играть скорее всего а там и атлетико и мс и реал и тд поэтому нужны такие матчи чтобы не было нытья нам попалась группа смерти и тд ну и опыт нужен в любом случае удаче локо !!!
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