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    Семин: «Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас будет аншлаг!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

    «Первое, о чем я подумал после жеребьевки, – на сегодняшний момент мы готовимся к «Спартаку». Для нас первая игра – самая важная. Потом обязательно будем думать об «Атлетико», это один из мировых топ-клубов, который имеет свой стиль игры.

    Команда очень мощно физически выглядит. Могу сказать, что это будет для нас хороший тест, который мы должны будем выдержать. Это хороший стимул для игроков, которые выйдут против лучших футболистов мира. Мы для болельщиков привезли такую команду – у нас на игру соберется полный стадион! «Атлетико» – один из ведущих клубов», – сказал Семин.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 17:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2018, 18:11

      в следующем сезоне в лч играть скорее всего а там и атлетико и мс и реал и тд поэтому нужны такие матчи чтобы не было нытья нам попалась группа смерти и тд ну и опыт нужен в любом случае удаче локо !!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 февраля 2018, 19:42

      Удачи нашему паровозу ! Думаю наш машинист не подведёт !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:46

      с Атлетико будет очень сложно и шансы даже не 50 на 50, думаю 20 на 80 в пользу Атлетико конечно, но буду верить и надеется что и здесь Локо покажет все лучшее и победит!

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2018, 18:33

      Прикольно, 23.05 похоже на ночную распродажу.. все в очередь встанут!!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 февраля 2018, 18:27

      Все Палыч...шутки кончились. У тебя самый серьезный соперник. Вся надежда на твой талант и удачу. Ну и на пацанов твоих...

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 23 февраля 2018, 17:45

      Игра в Москве начнется в 23:05, думаю у многих такое время проведения матча отобьет желание идти на стадион!

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Альфред фаред 23 февраля 2018, 17:59

      вчерашние -16 не отбили желание, 18 тысяч человек пришло, а 15 марта уже всё таки тепло будет.

      0
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 23 февраля 2018, 17:40

      С такой игрой как вчера,вы дойдете до финала!Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 23 февраля 2018, 17:37

      После поражения Спартака, мы просто обязаны выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 17:37

      Финансовый результат - тоже результат. Не все же деньги РЖД тратить.

      -1
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      Рейтинг: +72

      ЧЕНС 23 февраля 2018, 17:24

      Удачи Локомотиву.

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