Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Промес провел отличный матч против «Атлетика»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

    – Как вам физическая готовность команды? Показалось, что игроки подсели в конце матча.

    – Мне так не показалось. Думаю, мы чуть больше позволили Бильбао, потому что сами стремились забить.

    – Какие задачи вы ставили Пашаличу?

    – Обычные задачи для опорника. Ничего особенного.

    – Промес обе игры против «Атлетика» был не похож на себя. Есть этому объяснение?

    – Не согласен с вами. Не оцениваю игрока по тому, забил он или нет. Для меня важно, как он выполнил установку. Думаю, он сегодня провел отличный матч, как и вся команда.

    – Довольны игрой в обороне?

    – Мы сыграли хорошо в защите, мало что позволили сопернику. Но допустили несколько ошибок.

    – Почему не играл Фернандо?

    – Не надо после каждой замены спрашивать, почему играет этот, а не тот. Это мое решение.

    – Селихов доказал, что он – безоговорочный номер один?

    – Сегодня играл Селихов, он провел хороший матч. Точка. Он вратарь – «Спартака». Также как Ребров и Максименко.

    – Знаете, что перед матчем случились беспорядки и погиб полицейский? Что делать, чтобы такого не происходило?

    – Безусловно, надо предпринимать меры. А какие – это не я должен решать.

    – Стоило ли отменить игру?

    – Не мне это решать.

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:31

      выбор состава то конечно за тобой Массимо но некоторые решения вообще удивляют и очень сильно влияют на результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 16:52

      Где результат, Массимо??? Хотя результат конечно известен, но мы другого ждали!!! Ли это наши проблемы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 16:05

      У болельщиков Спартака уже не раз вызывали недоумения некоторые расстановки тренера в ключевых матчах! Этот двухраундовый поединок тоже не остался без вопросов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:48

      Если Промес провел отличный матч против Атлетика, то чего тогда не забил. А Пашалич - просто стыдоба. И мячи терял постоянно, и атаку тормозил. Откуда его выкопали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 февраля 2018, 15:23

      а в целом все наши команды сыграли отлично...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 февраля 2018, 14:38

      Массимо точно про Антошку говорит???По мне он вообще никакой был...Все-таки нужно признавать свои ошибки,особенно с выбором состава!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 23 февраля 2018, 14:24

      Отличный матч, прекрасная команда, великолепный тренер ! В обоих матчах мы были на голову сильнее гишпанцев, а они показали себя бабами (как и судья) с 82 по 95 минуту играли 7 минут - это как ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 14:20

      Промесу явно следует работать над скоростью, для своих лет он тяжеловат.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 15:22

      для европы согласен,для нашего чемпионата пойдет...я поэтому и говорил,что рано ему еще куда-то ехать....слабоват в коленях

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 23 февраля 2018, 14:20

      По мне так именно неудачные ходы и перестановки Карреры убили результат, в первом матче Ребров и Кутепов, Пашалич во втором, по мне так в первом тайме делали навесы на кого? На Адриано который не высок? Рассчитывать что он забьет в 1 из 5 моментов было не удачно хоть и забил головой, на стоило выпускать Зе Луиша, но не вместо Адриано он провел хороший матч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 14:17

      Нанес один удар и пропал вовсе, зреет отставка

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11