Каррера: «Промес провел отличный матч против «Атлетика»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

– Как вам физическая готовность команды? Показалось, что игроки подсели в конце матча.

– Мне так не показалось. Думаю, мы чуть больше позволили Бильбао, потому что сами стремились забить.

– Какие задачи вы ставили Пашаличу?

– Обычные задачи для опорника. Ничего особенного.

– Промес обе игры против «Атлетика» был не похож на себя. Есть этому объяснение?

– Не согласен с вами. Не оцениваю игрока по тому, забил он или нет. Для меня важно, как он выполнил установку. Думаю, он сегодня провел отличный матч, как и вся команда.

– Довольны игрой в обороне?

– Мы сыграли хорошо в защите, мало что позволили сопернику. Но допустили несколько ошибок.

– Почему не играл Фернандо?

– Не надо после каждой замены спрашивать, почему играет этот, а не тот. Это мое решение.

– Селихов доказал, что он – безоговорочный номер один?

– Сегодня играл Селихов, он провел хороший матч. Точка. Он вратарь – «Спартака». Также как Ребров и Максименко.

– Знаете, что перед матчем случились беспорядки и погиб полицейский? Что делать, чтобы такого не происходило?

– Безусловно, надо предпринимать меры. А какие – это не я должен решать.

– Стоило ли отменить игру?

– Не мне это решать.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели