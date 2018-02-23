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Каррера: «Промес провел отличный матч против «Атлетика»

23 февраля 2018, 14:04
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

– Как вам физическая готовность команды? Показалось, что игроки подсели в конце матча.

– Мне так не показалось. Думаю, мы чуть больше позволили Бильбао, потому что сами стремились забить.

– Какие задачи вы ставили Пашаличу?

– Обычные задачи для опорника. Ничего особенного.

– Промес обе игры против «Атлетика» был не похож на себя. Есть этому объяснение?

– Не согласен с вами. Не оцениваю игрока по тому, забил он или нет. Для меня важно, как он выполнил установку. Думаю, он сегодня провел отличный матч, как и вся команда.

– Довольны игрой в обороне?

– Мы сыграли хорошо в защите, мало что позволили сопернику. Но допустили несколько ошибок.

– Почему не играл Фернандо?

– Не надо после каждой замены спрашивать, почему играет этот, а не тот. Это мое решение.

– Селихов доказал, что он – безоговорочный номер один?

– Сегодня играл Селихов, он провел хороший матч. Точка. Он вратарь – «Спартака». Также как Ребров и Максименко.

– Знаете, что перед матчем случились беспорядки и погиб полицейский? Что делать, чтобы такого не происходило?

– Безусловно, надо предпринимать меры. А какие – это не я должен решать.

– Стоило ли отменить игру?

– Не мне это решать.

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак Атлетик Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Shogun
1519384669
Нанес один удар и пропал вовсе, зреет отставка
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Football06
1519384804
По мне так именно неудачные ходы и перестановки Карреры убили результат, в первом матче Ребров и Кутепов, Пашалич во втором, по мне так в первом тайме делали навесы на кого? На Адриано который не высок? Рассчитывать что он забьет в 1 из 5 моментов было не удачно хоть и забил головой, на стоило выпускать Зе Луиша, но не вместо Адриано он провел хороший матч
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DOCTOR PENALTY
1519384818
Промесу явно следует работать над скоростью, для своих лет он тяжеловат.
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Нострадамус_Саша
1519385097
Отличный матч, прекрасная команда, великолепный тренер ! В обоих матчах мы были на голову сильнее гишпанцев, а они показали себя бабами (как и судья) с 82 по 95 минуту играли 7 минут - это как ?
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makson_klim
1519385883
Массимо точно про Антошку говорит???По мне он вообще никакой был...Все-таки нужно признавать свои ошибки,особенно с выбором состава!
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makson_klim
1519388620
а в целом все наши команды сыграли отлично...
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prezent2017
1519390126
Если Промес провел отличный матч против Атлетика, то чего тогда не забил. А Пашалич - просто стыдоба. И мячи терял постоянно, и атаку тормозил. Откуда его выкопали?
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insider_retro
1519391157
У болельщиков Спартака уже не раз вызывали недоумения некоторые расстановки тренера в ключевых матчах! Этот двухраундовый поединок тоже не остался без вопросов.
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Сильвербой
1519393939
Где результат, Массимо??? Хотя результат конечно известен, но мы другого ждали!!! Ли это наши проблемы?
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OfaZavr
1519399904
выбор состава то конечно за тобой Массимо но некоторые решения вообще удивляют и очень сильно влияют на результат.
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