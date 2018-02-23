Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи — издевался надо мной»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0).

«Помощник тренера «РБ Лейпцига» провоцировал меня. Он подмигивал мне и посылал поцелуи – издевался надо мной. Если ты выигрываешь, ты должен заткнуться и уважать соперника. Он зашел слишком далеко.

Не думаю, что «РБ Лейпциг» что-то показал, но они справедливо прошли дальше, победив в первом матче. Жаль.

Мы были уверены, что хорошо подготовились к матчу, но наш подход к игре дома был абсолютно неправильным. Третий гол был недопустим», — сказал Инсинье.

По сумме двух матчей «Наполи» вылетел из розыгрыша Лиги Европы.