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  • Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи — издевался надо мной»

Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи — издевался надо мной»

23 февраля 2018, 13:04
16

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0).

«Помощник тренера «РБ Лейпцига» провоцировал меня. Он подмигивал мне и посылал поцелуи – издевался надо мной. Если ты выигрываешь, ты должен заткнуться и уважать соперника. Он зашел слишком далеко.

Не думаю, что «РБ Лейпциг» что-то показал, но они справедливо прошли дальше, победив в первом матче. Жаль.

Мы были уверены, что хорошо подготовились к матчу, но наш подход к игре дома был абсолютно неправильным. Третий гол был недопустим», — сказал Инсинье.

По сумме двух матчей «Наполи» вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

Источник: Football Italia
Лига Европы РБ Лейпциг Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (16)
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insider_retro
1519380630
К сожалениям и обиде, надо было забивать в первом домашнем матче 5 мячей и сидеть потом в гостях на попе ровно, а не собирать поцелуи и щёки надувать...
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23igkra
1519380760
Немцы уже не те
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Tajik-za Zenit
1519381488
Дома надо было норм играть
Ответить
STAFOR13
1519382507
это же норм в хейропе, тем более сами выбрали себе лидера всех "ваших стран" америкосов, они стряпают законы, им плевать что будет когда рождаемость будет падать (главное Россия агрессор, больше денег что бы приносили), вот и будут дети смотреть на эту "нормальность", а потом ничего там родителям и не поделаешь, своя же страна примером подчинения "стране, которая несёт для всех мир и о себе даже не думает", решила судьбу мальчика, который позорит нормальных родителей, удачи им)
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David_Fio
1519382737
Серьезней надо подходить к турниру!
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Avaretz
1519384104
Да он просто влюбился в тебя, а ты не так понял
Ответить
Nimnul
1519386730
Его сейчас обвинят в гомофобии и забанят на сто игр.
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OfaZavr
1519399460
ну и что такого в этих жестах он же не средний палец показывал и не матерными слова обзывал, надо было забивать и побеждать а не на помощника соперников смотреть.
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3a zenit
1519402098
на поле боя все средства хороши ради победы.поддался на провокацию,твои проблемы и ты сам виноват в этом.
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Vlad_Tverskoy
1519417102
В России бы он подмигнул или поцеловал)))ему Семин варешкой в табло кинул бы)))
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