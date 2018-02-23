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    Инсинье: «Помощник тренера «РБ Лейпцига» подмигивал мне и посылал поцелуи — издевался надо мной»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (2:0).

    «Помощник тренера «РБ Лейпцига» провоцировал меня. Он подмигивал мне и посылал поцелуи – издевался надо мной. Если ты выигрываешь, ты должен заткнуться и уважать соперника. Он зашел слишком далеко.

    Не думаю, что «РБ Лейпциг» что-то показал, но они справедливо прошли дальше, победив в первом матче. Жаль.

    Мы были уверены, что хорошо подготовились к матчу, но наш подход к игре дома был абсолютно неправильным. Третий гол был недопустим», — сказал Инсинье.

    По сумме двух матчей «Наполи» вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2018 13:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 февраля 2018, 10:26

      Надо было все внимание, старание и умение перевести на игру,а не знаки внимания даже не главного тренера,а какого-то там помощника,забивать голы,тогда все улыбки и воздушные поцелуи сразу бы исчезли!

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 23:18

      В России бы он подмигнул или поцеловал)))ему Семин варешкой в табло кинул бы)))

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 февраля 2018, 19:08

      на поле боя все средства хороши ради победы.поддался на провокацию,твои проблемы и ты сам виноват в этом.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:24

      ну и что такого в этих жестах он же не средний палец показывал и не матерными слова обзывал, надо было забивать и побеждать а не на помощника соперников смотреть.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 февраля 2018, 15:46

      Глупо, как минимум..

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2018, 15:10

      И поэтому вы проиграли.. ))
      на х..она вам нужна эта ЛЕ..лучше на скудетто сосредоточьтесь

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 23 февраля 2018, 14:52

      Его сейчас обвинят в гомофобии и забанят на сто игр.

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 23 февраля 2018, 14:08

      Да он просто влюбился в тебя, а ты не так понял

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 февраля 2018, 13:45

      Серьезней надо подходить к турниру!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 23 февраля 2018, 13:41

      это же норм в хейропе, тем более сами выбрали себе лидера всех "ваших стран" америкосов, они стряпают законы, им плевать что будет когда рождаемость будет падать (главное Россия агрессор, больше денег что бы приносили), вот и будут дети смотреть на эту "нормальность", а потом ничего там родителям и не поделаешь, своя же страна примером подчинения "стране, которая несёт для всех мир и о себе даже не думает", решила судьбу мальчика, который позорит нормальных родителей, удачи им)

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > STAFOR13 23 февраля 2018, 14:18

      А рождаемость там будет падать?) учитывая уровень жизни там, в хейропе и россии - рождаемость у одних падать не будет еще очень долго а у нас расти и не планирует. Профукали страну, историю , зато сейчас хвалимся какая сильная была Красная Армия, честь ей конечно и хвала. Привет Ельцину и его ставленнику.

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