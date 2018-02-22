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    Моуринью обнял журналиста, спросившего о МакТоминае: «Все спрашивают только о Погба, но парень был великолепен»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Севильей» (0:0, 1/8 финала ЛЧ) прокомментировал игру полузащитника Скотта МакТоминая.

    – Скотт МакТоминай, проведший второй лигочемпионский матч в стартовом составе, смотрелся очень хорошо.

    – Можно обнять вас?

    – Не хотите вопросов о Погба, верно?

    – Да. Когда я пришел на пресс-конференцию, все спрашивали только о Поле. Но парень (о МакТоминае – прим. «Бомбардира») заслужил несколько вопросов о себе. Думаю, он был великолепен и хорошо справился с задачей. Он оказал необходимое давление на Банегу, был прост, но в то же время надежен.

    21-летний МакТоминай является воспитанником «красных дьяволов» и подписал взрослый контракт в июле 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах Лиги чемпионов и пять раз выходил на поле в играх Премьер-лиги.

    Источник: BT Sport

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    22.02.2018 13:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:10

      даже Моуринью иногда бывает человечным)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 13:55

      Вот с таких трогательных и акцентированных моментов и начинается раскрутка и карьера знаковых игроков!)))) А парень, действительно, был не плох!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 13:48

      Не похоже на Мауринье

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