Моуринью обнял журналиста, спросившего о МакТоминае: «Все спрашивают только о Погба, но парень был великолепен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Севильей» (0:0, 1/8 финала ЛЧ) прокомментировал игру полузащитника Скотта МакТоминая.

– Скотт МакТоминай, проведший второй лигочемпионский матч в стартовом составе, смотрелся очень хорошо.

– Можно обнять вас?

– Не хотите вопросов о Погба, верно?

– Да. Когда я пришел на пресс-конференцию, все спрашивали только о Поле. Но парень (о МакТоминае – прим. «Бомбардира») заслужил несколько вопросов о себе. Думаю, он был великолепен и хорошо справился с задачей. Он оказал необходимое давление на Банегу, был прост, но в то же время надежен.

21-летний МакТоминай является воспитанником «красных дьяволов» и подписал взрослый контракт в июле 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах Лиги чемпионов и пять раз выходил на поле в играх Премьер-лиги.

«Scott McTominay played very well...»



«Can I hug you?! Thank you, thank you!»



«No more Pogba questions!» @DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ