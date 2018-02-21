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    Альба: «Ничья с «Челси» дает нам много шансов на общий успех»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба считает, что ничья в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов оставляет каталонцам хорошие шансы на выход в следующий раунд турнира.

    «Барселона» контролировала ход игры, а ничья дает нам много шансов на общий успех в противостоянии.

    «Челси» – опасная команда, и мы знали, что они могут реализовать свою единственную атаку», – заявил после матча Альба.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Каталонии 14 марта.

    Источник: ФК «Барселона»

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    21.02.2018 10:46
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