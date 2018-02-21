Вальверде позитивно оценил ничью с «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» на поле в Лондоне столкнулись два разных стиля. При этом он отметил, что доволен результатом самой игры.

«Исход матча оцениваю позитивно. Это было столкновение двух стилей, двух разных команд. Мы контролировали ход матча, много владели мячом, часто доставляли его в штрафную. Соперник сосредоточился на контратаках и хорошо оборонялся, наши нападающие постоянно оказывались в окружении.

К моменту, когда соперник открыл счет, мы контролировали ситуацию. Впрочем, достаточного количества опасных моментов мы не создали. В итоге мы вынудили хозяев ошибиться и сравняли счет. Игра получилась напряженной, и ее результат нужно принять.

Это был не тот матч, в котором стоило экспериментировать. Мы сюда приехали с определенной целью. Обеим командам в ответной игре стоит с уважением отнестись друг к другу. Очевидно, что атака «Челси» достаточно сильна, чтобы доставить нам неприятности», – сказал Вальверде.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Каталонии 14 марта.