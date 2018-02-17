Зидан: «В какой-то момент «Реалу» потребуется замена тренера, но пока этот момент не наступил»

Эх Зинединушка, Дель Боске в своё время тоже много чего выйграл, но обошлись с ним как с ненужной вещью. Это суть Реала, выбрасывать людей и без разницы какие заслуги у них есть, можно вспомнить и игроков Рауль, Гути, Касильяс, да я думаю и Морьентеса можно сюда включить. У Реала нет понимая предыдущих заслуг. Такова суть, публика требует крови и зрелища сегодня и сейчас, и не важно, что было раньше.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем будущем в команде.
«Быть тренером очень тяжело, особенно в «Реале». Очевидно, что в какой-то момент замена тренера потребуется. И это касается не только тренера, а всех. Этот момент наступит однажды, но пока он еще не пришел.
Для меня важно то, чем я сейчас занимаюсь, день за днем. Я хочу завершить сезон с трофеями и думаю только об этом», — сказал Зидан.
«Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, на 17 очков отставая от лидера «Барселоны».