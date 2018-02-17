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    Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» на долгое время

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на намерен уходить из клуба.

    Ранее СМИ сообщили, что француз недоволен своей позицией на поле и хочет покинуть манкунианцев, а также сожалеет, что переехал в Манчестер. Позже появилась информация, что «Реал» готов предложить за футболиста 135 миллионов евро.

    Однако, по информации источника, хавбек видит свое будущее на «Олд Траффорд» в длительной перспективе.

    Погба хочет работать, несмотря на имеющиеся некоторые разногласия с главным тренером команды Жозе Моуринью, который по-прежнему считает его неотъемлемой частью будущих планов «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 16:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 февраля 2018, 17:24

      дай бог!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 17 февраля 2018, 17:17

      Вот так уже лучше!

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