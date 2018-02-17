Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» на долгое время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на намерен уходить из клуба.

Ранее СМИ сообщили, что француз недоволен своей позицией на поле и хочет покинуть манкунианцев, а также сожалеет, что переехал в Манчестер. Позже появилась информация, что «Реал» готов предложить за футболиста 135 миллионов евро.

Однако, по информации источника, хавбек видит свое будущее на «Олд Траффорд» в длительной перспективе.

Погба хочет работать, несмотря на имеющиеся некоторые разногласия с главным тренером команды Жозе Моуринью, который по-прежнему считает его неотъемлемой частью будущих планов «Манчестер Юнайтед».