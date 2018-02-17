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    Балаге: «После совершения приоритетных трансферов у «Реала» не останется денег на покупку Погба»

    Испанский журналист и инсайдер Гийом Балаге заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдет «Реал». Ранее появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить за француза 120 миллионов евро.

    «Это нормально, что, когда у топ-игрока в своем клубе что-то идет не так, в СМИ появляются различные слухи.

    Что касается Погба, то информация L'Equipe предполагает, что он хочет сменить позицию на поле для улучшения своей игры.

    Когда появляются подобные сообщения, не удивляйтесь, что вслед за этим последуют слухи об интересе к футболисту со стороны «Реала». Но мадридцы не намерены приобретать Погба. У них не будет денег для совершения этой сделки после того, как летом они потратятся на свои приоритетные трансферы. Возможно, что более важно, президент «Реала» Флорентино Перес не считает его целью», – сказал Балаге.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 15:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 февраля 2018, 22:00

      Науй он там нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 февраля 2018, 16:51

      Расскажи еще о приоритетных целях мадрида, кейн? неймар? икарди? салах может быть?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 февраля 2018, 16:26

      да кому это бестолковая обезьяна нужна ! походу туринцы до сих пор ржут над мю !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 16:06

      Как не останется!? Они меня что-ли хотят купить?? Я из Локомотива-никуда и никогда!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 февраля 2018, 15:57

      И на хрена он нужен?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 февраля 2018, 15:53

      У Реала есть кому в центре играть, и они лучше Погба.

      3
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