Балаге: «После совершения приоритетных трансферов у «Реала» не останется денег на покупку Погба»

Испанский журналист и инсайдер Гийом Балаге заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдет «Реал». Ранее появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить за француза 120 миллионов евро.

«Это нормально, что, когда у топ-игрока в своем клубе что-то идет не так, в СМИ появляются различные слухи.

Что касается Погба, то информация L'Equipe предполагает, что он хочет сменить позицию на поле для улучшения своей игры.

Когда появляются подобные сообщения, не удивляйтесь, что вслед за этим последуют слухи об интересе к футболисту со стороны «Реала». Но мадридцы не намерены приобретать Погба. У них не будет денег для совершения этой сделки после того, как летом они потратятся на свои приоритетные трансферы. Возможно, что более важно, президент «Реала» Флорентино Перес не считает его целью», – сказал Балаге.