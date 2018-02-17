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  • Балаге: «После совершения приоритетных трансферов у «Реала» не останется денег на покупку Погба»

Балаге: «После совершения приоритетных трансферов у «Реала» не останется денег на покупку Погба»

17 февраля 2018, 15:49
6

Испанский журналист и инсайдер Гийом Балаге заявил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдет «Реал». Ранее появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить за француза 120 миллионов евро.

«Это нормально, что, когда у топ-игрока в своем клубе что-то идет не так, в СМИ появляются различные слухи.

Что касается Погба, то информация L'Equipe предполагает, что он хочет сменить позицию на поле для улучшения своей игры.

Когда появляются подобные сообщения, не удивляйтесь, что вслед за этим последуют слухи об интересе к футболисту со стороны «Реала». Но мадридцы не намерены приобретать Погба. У них не будет денег для совершения этой сделки после того, как летом они потратятся на свои приоритетные трансферы. Возможно, что более важно, президент «Реала» Флорентино Перес не считает его целью», – сказал Балаге.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (6)
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Cules2013
1518872002
У Реала есть кому в центре играть, и они лучше Погба.
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СШГЭС
1518872277
И на хрена он нужен?
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Антон bx14e
1518872817
Как не останется!? Они меня что-ли хотят купить?? Я из Локомотива-никуда и никогда!))
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dinar7777dinar
1518873987
да кому это бестолковая обезьяна нужна ! походу туринцы до сих пор ржут над мю !
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DeStar
1518875479
Расскажи еще о приоритетных целях мадрида, кейн? неймар? икарди? салах может быть?)
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САНЁК17
1518894008
Науй он там нужен
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