Вернер: «В АПЛ хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед» или «Сити», в Примере – за «Реал» или «Барселону»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о том, в каких клубах он бы хотел продолжить карьеру.

Ранее СМИ сообщили, что 21-летним игроком интересуется «Реал».

«К какие клубы из других чемпионатов я хотел бы перейти? Я солгу, если скажу, что не хочу играть в Англии за «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». В Испании – это «Барселона» или «Реал».

В каждой лиге есть отличные клубы. Италия или Франция – эти чемпионаты не для меня, а вот другие три…

Есть очень много команд, за которые тебе хочется играть. Но сейчас я не хочу связывать себя с кем-то. Посмотрю, что произойдет в дальнейшем», – сказал Вернер.