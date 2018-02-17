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    Вернер: «В АПЛ хотел бы играть за «Манчестер Юнайтед» или «Сити», в Примере – за «Реал» или «Барселону»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о том, в каких клубах он бы хотел продолжить карьеру.

    Ранее СМИ сообщили, что 21-летним игроком интересуется «Реал».

    «К какие клубы из других чемпионатов я хотел бы перейти? Я солгу, если скажу, что не хочу играть в Англии за «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». В Испании – это «Барселона» или «Реал».

    В каждой лиге есть отличные клубы. Италия или Франция – эти чемпионаты не для меня, а вот другие три…

    Есть очень много команд, за которые тебе хочется играть. Но сейчас я не хочу связывать себя с кем-то. Посмотрю, что произойдет в дальнейшем», – сказал Вернер.

    Источник: Goal.com

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    17.02.2018 14:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      Sobirkhon 17 февраля 2018, 17:13

      Перейдет в МЮ. Он сам за МЮ болеет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 февраля 2018, 15:57

      губа не дура.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 17 февраля 2018, 15:51

      В М Ю приходи плиз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 14:59

      ..В Италии-за Ювентус или Наполи, во Франции-за ПСЖ или Монако, в Португалии-за Порту или Спортинг..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Антон bx14e 17 февраля 2018, 15:13

      Зашел написать то же самое((

      0
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