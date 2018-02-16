Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуриньо обвинил журналистов во лжи за слухи об уходе Погба

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по возможному уходу Поля Погба.

    «Нет никакого повода, чтобы публично заявлять о желании клуба продать игрока. Я хорошо знаю многих людей вашей профессии (о журналистах – прим. «Бомбардира») с общей фамилией – «лгун», – сказал португалец.

    Сообщалось, что 24-летний Погба недоволен своим положением в команде и считает, что Моуринью использует его не по позиции. По информации Calciomercato, «Реал» готов заплатить за игрока сборной Франции 120 миллионов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2018 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 16 февраля 2018, 22:20

      Поставь их на место, Жозе! Погба - это наше всё!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11