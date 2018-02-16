Моуриньо обвинил журналистов во лжи за слухи об уходе Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал комментарий по возможному уходу Поля Погба.

«Нет никакого повода, чтобы публично заявлять о желании клуба продать игрока. Я хорошо знаю многих людей вашей профессии (о журналистах – прим. «Бомбардира») с общей фамилией – «лгун», – сказал португалец.

Сообщалось, что 24-летний Погба недоволен своим положением в команде и считает, что Моуринью использует его не по позиции. По информации Calciomercato, «Реал» готов заплатить за игрока сборной Франции 120 миллионов.