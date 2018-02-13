Скаут «Атлетико» следил за игрой Вернера в матче с «Аугсбургом»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер входит в трансферные интересы мадридского «Атлетико». Ранее сообщалось, что он также интересен другому мадридскому клубу – «Реалу».

Скаут «Атлетико» был замечен на недавнем матче Бундеслиги против «Аугсбурга», который закончился со счетом 2:0. В нем оценивались действия футболиста и перспективы его переезда в Испанию.

В «Атлетико» рассматривают Вернера в качестве потенциальной замены Антуану Гризманну, который по окончании сезона может покинуть мадридский клуб.