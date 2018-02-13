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    Скаут «Атлетико» следил за игрой Вернера в матче с «Аугсбургом»

    Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер входит в трансферные интересы мадридского «Атлетико». Ранее сообщалось, что он также интересен другому мадридскому клубу«Реалу».

    Скаут «Атлетико» был замечен на недавнем матче Бундеслиги против «Аугсбурга», который закончился со счетом 2:0. В нем оценивались действия футболиста и перспективы его переезда в Испанию.

    В «Атлетико» рассматривают Вернера в качестве потенциальной замены Антуану Гризманну, который по окончании сезона может покинуть мадридский клуб.

    Источник: Bild

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    13.02.2018 07:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 февраля 2018, 07:28

      уф

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