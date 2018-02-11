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    Моуринью считает себя самым дисциплинированным тренером АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в английской Премьер-лиге пора ввести новую награду.

    «Я совершенно уверен в том, что заслуживаю звания лучшего тренера в сезоне в плане поведения у бровки. Да, я говорю об этом серьезно! Я готов к этому и буду счастлив такой награде!

    Существует множество трофеев. Например, лучшему тренеру месяца или недели. И почему бы не ввести еще один, за лучшее поведение у бровки, за который будут голосовать четвертые арбитры», – отметил Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2018 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 11:35

      Скромный такой паренек!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 февраля 2018, 10:41

      Вот это его и губит...

      1
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