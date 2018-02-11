Моуринью считает себя самым дисциплинированным тренером АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в английской Премьер-лиге пора ввести новую награду.

«Я совершенно уверен в том, что заслуживаю звания лучшего тренера в сезоне в плане поведения у бровки. Да, я говорю об этом серьезно! Я готов к этому и буду счастлив такой награде!

Существует множество трофеев. Например, лучшему тренеру месяца или недели. И почему бы не ввести еще один, за лучшее поведение у бровки, за который будут голосовать четвертые арбитры», – отметил Моуринью.