Вальверде: «Завтра определимся, выйдет ли Пике на матч с «Хетафе» в стартовом составе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча 23-го тура Примеры против «Хетафе» сообщил, что пока не принял решения относительно выхода защитника Жерара Пике в завтрашней игре в стартовом составе.

«Однажды мы уже рискнули и выпустили Пике на поле, но это был решающий матч. Завтра нас тоже ожидает важная игра, так что посмотрим. Решение о его выходе в стартовом составе будет принято завтра.

Дембеле? Он обладает отличными от других игроков качествами. Надеюсь, продемонстрирует свои лучшие качества в решающей стадии сезона», – сказал Вальверде.

Поединок «Барселона» – «Хетафе» состоится в воскресенье, 11 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени.