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    Вальверде: «Завтра определимся, выйдет ли Пике на матч с «Хетафе» в стартовом составе»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча 23-го тура Примеры против «Хетафе» сообщил, что пока не принял решения относительно выхода защитника Жерара Пике в завтрашней игре в стартовом составе.

    «Однажды мы уже рискнули и выпустили Пике на поле, но это был решающий матч. Завтра нас тоже ожидает важная игра, так что посмотрим. Решение о его выходе в стартовом составе будет принято завтра.

    Дембеле? Он обладает отличными от других игроков качествами. Надеюсь, продемонстрирует свои лучшие качества в решающей стадии сезона», – сказал Вальверде.

    Поединок «Барселона» – «Хетафе» состоится в воскресенье, 11 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Sport.es

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    10.02.2018 16:30
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