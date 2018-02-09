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    Моуринью: «Сложно найти полузащитника с таким же потенциалом, как у Погба»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба. Португалец не согласился с мнением бывшего игрок «МЮ» Райана Гиггза, что Погба можно использовать на поле на другой позиции.

    «Меня немного смущают комментарии известных людей. Погба играет полузащитника — от штрафной до штрафной. Это значит, что ты должен хорошо обороняться, должен быть физически крепким, чтобы идти в чужую штрафную. Там ты должен забивать, создавать моменты, бороться за верховые мячи, а потом, когда команда теряет мяч, возвращаться к своей штрафной.

    Для меня Погба — полузащитник. Не левый защитник, не нападающий. Между нами никогда не было недопонимания — он хавбек, и точка. Сложно найти полузащитника с таким же потенциалом, как у Поля. У него есть все», — сказал Моринью.

    В текущем сезоне АПЛ Погба сыграл в 16 матчах, отметившись тремя голами и десятью голевыми передачами.

    Источник: Skysports

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    09.02.2018 21:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 9 февраля 2018, 23:15

      С таким переоцененным потенциалом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > LogvinovSerj13 9 февраля 2018, 23:42

      в чём его переоценённость? Вот давай объективно объясни, раскрой нам всем глаза!!!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 9 февраля 2018, 22:53

      Потенциал есть, но нет полной реализации этого потенциала.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 9 февраля 2018, 21:46

      Кантэ как по меня лучше , полноценее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 9 февраля 2018, 21:21

      Если Особенный сказал значит так оно и есть!

      0
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