Моуринью: «Сложно найти полузащитника с таким же потенциалом, как у Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба. Португалец не согласился с мнением бывшего игрок «МЮ» Райана Гиггза, что Погба можно использовать на поле на другой позиции.

«Меня немного смущают комментарии известных людей. Погба играет полузащитника — от штрафной до штрафной. Это значит, что ты должен хорошо обороняться, должен быть физически крепким, чтобы идти в чужую штрафную. Там ты должен забивать, создавать моменты, бороться за верховые мячи, а потом, когда команда теряет мяч, возвращаться к своей штрафной.

Для меня Погба — полузащитник. Не левый защитник, не нападающий. Между нами никогда не было недопонимания — он хавбек, и точка. Сложно найти полузащитника с таким же потенциалом, как у Поля. У него есть все», — сказал Моринью.

В текущем сезоне АПЛ Погба сыграл в 16 матчах, отметившись тремя голами и десятью голевыми передачами.