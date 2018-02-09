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    Слуцкий – о Грановской: «У «Челси» один из самых сильных менеджеров в мировом футболе»

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что в «Челси» работает один из сильнейших генеральных менеджеров в современном футболе – Марина Грановская.

    «Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.

    Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера «Челси» – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.

    Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.

    В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги», – считает Слуцкий.

    Источник: Sport24

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    09.02.2018 11:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 февраля 2018, 19:39

      аха, наверное потому то, все тренеры, кто бы не приходил, жалуются на одно и то же, на нехватку состава, и не возможность купить нужного игрока

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 февраля 2018, 17:25

      Да уж, можно представить жёсткий стиль управления российских менагеров с баблом. Они же уже в 20 лет все талантливые, папы, мамы, спины боссов. А смысл вот этой пропаганды от Слуцкого, нам то она зачем? Наоборот мы видим, Челси в полном провале, и это заслуга тоже этой дамы, да и сам Слуцкий провалился,и где он теперь? Что вообще сделала вся эта компашка во главе с их вдохновителем Абрамовичем для нашего российского футбола ??? Да ровным счётом ничего. Чего писать то ???

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 9 февраля 2018, 15:09

      К сожалению она не русская.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 февраля 2018, 12:58

      договорЫ

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 11:48

      Как показывают крайние годы, это признание заслужено и подтверждено солидным уровнем работы! Хорошо и спокойно боссу, когда его делами руководит такой управленец!!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > insider_retro 9 февраля 2018, 16:01

      не его делами, а соответствующими делами клуба.

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