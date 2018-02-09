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  • Слуцкий – о Грановской: «У «Челси» один из самых сильных менеджеров в мировом футболе»

Слуцкий – о Грановской: «У «Челси» один из самых сильных менеджеров в мировом футболе»

9 февраля 2018, 11:42
6

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что в «Челси» работает один из сильнейших генеральных менеджеров в современном футболе – Марина Грановская.

«Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.

Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера «Челси» – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.

Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.

В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги», – считает Слуцкий.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Челси Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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insider_retro
1518166120
Как показывают крайние годы, это признание заслужено и подтверждено солидным уровнем работы! Хорошо и спокойно боссу, когда его делами руководит такой управленец!!
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panmon
1518170281
договорЫ
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Psih86
1518178168
К сожалению она не русская.
Ответить
Александр52
1518186339
Да уж, можно представить жёсткий стиль управления российских менагеров с баблом. Они же уже в 20 лет все талантливые, папы, мамы, спины боссов. А смысл вот этой пропаганды от Слуцкого, нам то она зачем? Наоборот мы видим, Челси в полном провале, и это заслуга тоже этой дамы, да и сам Слуцкий провалился,и где он теперь? Что вообще сделала вся эта компашка во главе с их вдохновителем Абрамовичем для нашего российского футбола ??? Да ровным счётом ничего. Чего писать то ???
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Аристократ Олжик
1518194350
аха, наверное потому то, все тренеры, кто бы не приходил, жалуются на одно и то же, на нехватку состава, и не возможность купить нужного игрока
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