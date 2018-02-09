Слуцкий – о Грановской: «У «Челси» один из самых сильных менеджеров в мировом футболе»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий считает, что в «Челси» работает один из сильнейших генеральных менеджеров в современном футболе – Марина Грановская.

«Марина – топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях. Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом.

Могу говорить о ней только в превосходной форме. То, что она уже несколько лет занимает кресло генменеджера «Челси» – это, с одной стороны, абсолютно заслуженно, а с другой – предполагает огромный объем работы.

Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты.

В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми – от игроков и агентов, которые подписывают с ней договора, до коллег и руководства лиги», – считает Слуцкий.