Кейн: «О первом пенальти было много споров. Боковой судья поступил мужественно, назначив второй»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о двух пенальти в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Кариус бросился мне в ноги, я не собирался отпрыгивать, потому что это футбол. Я точно почувствовал контакт и упал.

Эпизод с Ламелой? Думаю, боковой судья проявил характер, потому что о первом пенальти было много споров. Дать второй 11-метровый — это мужественно, пенальти был.

Это были американские горки в плане эмоций. Перед первым пенальти я думал, что забью победный мяч, но не забил. А «Ливерпуль» потом вышел вперед. Настроение упало, и тут надо бить другой пенальти. Я рад, что забил и что это мой сотый мяч. И я рад заработать очки в этом матче, потому что мы их заслужили», — сказал Кейн.

Напомним, что ранее был опубликован разговор арбитров перед первым 11-метровым ударом.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 49 очков в 26 турах.