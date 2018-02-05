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    Кейн: «О первом пенальти было много споров. Боковой судья поступил мужественно, назначив второй»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о двух пенальти в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

    «Кариус бросился мне в ноги, я не собирался отпрыгивать, потому что это футбол. Я точно почувствовал контакт и упал.

    Эпизод с Ламелой? Думаю, боковой судья проявил характер, потому что о первом пенальти было много споров. Дать второй 11-метровый — это мужественно, пенальти был.

    Это были американские горки в плане эмоций. Перед первым пенальти я думал, что забью победный мяч, но не забил. А «Ливерпуль» потом вышел вперед. Настроение упало, и тут надо бить другой пенальти. Я рад, что забил и что это мой сотый мяч. И я рад заработать очки в этом матче, потому что мы их заслужили», — сказал Кейн.

    Напомним, что ранее был опубликован разговор арбитров перед первым 11-метровым ударом.

    «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 49 очков в 26 турах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.02.2018 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 февраля 2018, 22:50

      После тщательного просмотра нарушения оказалось, что на ногу Кейну села муха.

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