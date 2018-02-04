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    «Наполи» предложит Сарри новый контракт

    Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб предложит новый контракт главному тренеру Маурицио Сарри.

    «Мы договорились о встрече 9 февраля. Конечно, я не в силах заставить его остаться. Но если он уйдет, то пропустит несколько наших проектов.

    Сейчас мы строим новый тренировочный центр. Возможно, появится новый стадион. Не думаю, что он уйдет, Маурицио этичный человек.

    Cумма отступных в его контракте составляет 8 миллионов евро. Я бы с радостью вычеркнул эту сумму», — сказал Лаурентис.

    Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Челси» к Сарри.

    Источник: Football Italia

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    04.02.2018 17:30
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