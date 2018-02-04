Конте: «Мы должны быть реалистами и бороться за попадание в Лигу чемпионов — это предел»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о том, может ли клуб догнать «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Сейчас мы должны бороться за попадание в Лигу чемпионов — это предел. Нужно быть реалистами. Нужно быть сильными, чтобы принять сложившуюся ситуацию.

Трансферы? Потом, в будущем, если будет возможность, нужно попытаться подписать двух-трех игроков — не восьмерых. Не забывайте, что этим летом мы подписали восьмерых игроков, потратив меньше, чем другие клубы на одного-двух игроков», — сказал Конте.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. Лондонцы на 19 очков отстают от лидера чемпионата «Манчестер Сити».