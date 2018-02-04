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    Конте: «Мы должны быть реалистами и бороться за попадание в Лигу чемпионов — это предел»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о том, может ли клуб догнать «Манчестер Сити» в АПЛ.

    «Сейчас мы должны бороться за попадание в Лигу чемпионов — это предел. Нужно быть реалистами. Нужно быть сильными, чтобы принять сложившуюся ситуацию.

    Трансферы? Потом, в будущем, если будет возможность, нужно попытаться подписать двух-трех игроков — не восьмерых. Не забывайте, что этим летом мы подписали восьмерых игроков, потратив меньше, чем другие клубы на одного-двух игроков», — сказал Конте.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. Лондонцы на 19 очков отстают от лидера чемпионата «Манчестер Сити».

    Источник: Skysports

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    04.02.2018 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 февраля 2018, 17:19

      правильно не каждый год становиться чемпионами

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      Рейтинг: +214

      Yurini > серега кашин 4 февраля 2018, 20:52

      Тем более в АПЛ это почти нереально, защитить титул...! Но можно! Зато это не провал, как в послечемпионском сезоне при Моуриньо, не 10 место.... на этом отрезке чемпионата, а стабильно ТОП-4!

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