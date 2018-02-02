Кубок Испании. «Барселона» обыграла «Валенсию» в первом полуфинальном матче

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Валенсией». Первый тайм прошел без голов, однако во втором каталонцы сумели добиться победы. Единственный мяч забил Луис Суарес.

Ответная встреча состоится на «Месталье» на следующей неделе.

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

Барселона – Валенсия – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Суарес, 67.

«Барселона»: Силлессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Бускетс, Иньеста (Алькасер, 73), Месси, Суарес.

«Валенсия»: Хауме, Монтойя, Паулиста, Везо, Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Родриго (Мина, 82), Вьетто.

Предупреждения: Роберто, 35 – Перейра, 40; Вьетто, 51; Солер, 53.

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