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    Кубок Испании. «Барселона» обыграла «Валенсию» в первом полуфинальном матче

    Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Валенсией». Первый тайм прошел без голов, однако во втором каталонцы сумели добиться победы. Единственный мяч забил Луис Суарес.

    Ответная встреча состоится на «Месталье» на следующей неделе.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

    Барселона – Валенсия – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 1:0 – Суарес, 67.

    «Барселона»: Силлессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль (Коутиньо, 58), Ракитич (Паулиньо, 68), Бускетс, Иньеста (Алькасер, 73), Месси, Суарес.

    «Валенсия»: Хауме, Монтойя, Паулиста, Везо, Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), Родриго (Мина, 82), Вьетто.

    Предупреждения: Роберто, 35 – Перейра, 40; Вьетто, 51; Солер, 53.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 01:21
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 2 февраля 2018, 20:48

      Хороший матч ...
      Валенсия хорошо оборонялась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 февраля 2018, 08:31

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      ron 80 2 февраля 2018, 08:25

      Слабовато....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 февраля 2018, 06:26

      Совершенно случайно поставил на эту игру и если бы не Суарес......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 2 февраля 2018, 05:41

      Скромненько и со вкусом )

      1
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