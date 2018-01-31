Мarca: «Реал» не станет подписывать новичков в зимнее трансферное окно

«Реал» может остаться без укрепления состава в зимний период. Как сообщается, мадридцы решили никого не подписывать в зимнее трансферное окно. При этом главный тренер команды Зинедин Зидан также придерживается мнения, что клубу не стоит идти на покупки новичков в январе. Ожидается, что летом «галактикос» проведет масштабный пересмотр основного состава.

«Реал» в текущем сезоне на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата Испании четвертое место, отставая на 19 очков от лидера первенства «Барселоны».