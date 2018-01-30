ЦСКА арендовал Мусу. «Арсенал» договаривается по Дзюбе и Новосельцеву. Дайджест событий дня

ЦСКА заплатит «Лестеру» за достижения Мусы во время аренды.

Месси намекнул Бекхэму, что не против продолжить карьеру в «Майами».

Daily Mail: «Челси» договорился с «Арсеналом» о трансфере Жиру.

Клубы АПЛ обновили зимний трансферный рекорд.

ФИФА начала расследование в отношении Камболова по делу о допинге.

«Р-Спорт»: Дзюба и Новосельцев еще не перешли в «Арсенал».

Сумма всех трансферов в 2017 году составила около 6,4 миллиарда.

«Манчестер Сити» осуществил четыре из пяти самых дорогих трансферов защитников в истории футбола.

«Чемпионат»: Промес склоняется к переходу в «Саутгемптон».