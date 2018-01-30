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  • ЦСКА арендовал Мусу. «Арсенал» договаривается по Дзюбе и Новосельцеву. Дайджест событий дня

ЦСКА арендовал Мусу. «Арсенал» договаривается по Дзюбе и Новосельцеву. Дайджест событий дня

30 января 2018, 21:50
3

ЦСКА заплатит «Лестеру» за достижения Мусы во время аренды.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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dendiesel
1517346005
Муса уже не тот....
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igormaddog
1517359224
А какие достижения у Мусы в Лестере?!Только в ЦСКА!!!
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mamba9090909
1517379564
За какие достижения?))
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