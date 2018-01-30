ЦСКА арендовал Мусу. «Арсенал» договаривается по Дзюбе и Новосельцеву. Дайджест событий дня

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Месси намекнул Бекхэму, что не против продолжить карьеру в «Майами».
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Клубы АПЛ обновили зимний трансферный рекорд.
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Сумма всех трансферов в 2017 году составила около 6,4 миллиарда.
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Источник: Бомбардир.ру