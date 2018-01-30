ЦСКА заплатит «Лестеру» за достижения Мусы во время аренды

Как заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, армейцы выплатят «Лестеру» денежный бонус, если арендованный у «лис» нападающий Ахмед Муса добьется в московской команде определенных успехов.

Сегодня нигериец присоединился к ЦСКА на правах бесплатной аренды до завершения сезона.

«Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если он добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим «Лестеру» бонус. При этом права выкупа Ахмеда у нас нет», – сказал Бабаев.

Муса защищал цвета ЦСКА с начала 2012 по лето 2016 года, после чего перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в семи матчах, забив два гола и сделав три результативные передачи.