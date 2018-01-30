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ЦСКА заплатит «Лестеру» за достижения Мусы во время аренды

30 января 2018, 13:53
19

Как заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, армейцы выплатят «Лестеру» денежный бонус, если арендованный у «лис» нападающий Ахмед Муса добьется в московской команде определенных успехов.

Сегодня нигериец присоединился к ЦСКА на правах бесплатной аренды до завершения сезона.

«Аренда Мусы будет бесплатной, но в случае, если он добьется определенных достижений в составе ЦСКА, мы выплатим «Лестеру» бонус. При этом права выкупа Ахмеда у нас нет», – сказал Бабаев.

Муса защищал цвета ЦСКА с начала 2012 по лето 2016 года, после чего перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в семи матчах, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед Бабаев Роман
Комментарии (19)
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Аид666
1517309869
Бесплатно? О_о Продать игрока и взять его бесплатно в аренду? Атас!)))
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lek!
1517313079
в 7 матчах 2 года и 3 результативные передачи , очень даже не плохо.
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атеист
1517313475
Как они ( ЦСКА ) это делают!!???
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DOCTOR PENALTY
1517315299
Нехило договорились.
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VSt
1517316597
Будем надеяться, что у ЦСКА будет повод выплатить Лестеру бонусы. Пожелаем Лестеру финансовых успехов от сдачи в аренду Мусы.
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Boniel+
1517319332
После вчерашнего матча с поляками нужно менять 2/3 состава.И один Муса не спасет ЦСКА от позора.
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Сильвербой
1517325014
Как ЦСКА умудрился такое провернуть? Похоже в Лестере Мусу вообще безнадежным считают и решили отдать лишь бы зарплату не платить!?
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Axe111
1517329830
Лол какие достижения
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Полная Канистра
1517330232
короче бегай но не забивай а то тебе надо и им надо больно жирно получается
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Tim-Timmy
1517340869
А Гинер случаем мастер-классы по бизнес-тренингу не проводит??? Это ж надо так договориться что проданого игрока с которого уже бабки поимел, взять обратно в аренду почти за бесплатно что бы тот помог еще подзаработать на еврокубке. Браво! Браво! На бис пжст! Или там такие условия бонуса что Ахмеда будут юзать если совсем все безнадежно. Ладно в конце сезона надеюсь узнаем сколько ЦСКА Лестору отвалит за игру Мусы. Или же идея такая есть что бы Муса спецом провалил все что бы Лестер отдал его по дешману лишь бы типа "заберите это дерьмо" а в новом сезоне Ахмед будет по трешке отгружать
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