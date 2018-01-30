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  • Бензема не хочет покидать «Реал» и отклонил предложения от двух клубов

Бензема не хочет покидать «Реал» и отклонил предложения от двух клубов

30 января 2018, 14:47
8

Нападающий «Реала» Карим Бензема не намерен уходить из мадридского клуба. Сообщается, что француз отклонил два предложения о продолжении карьеры.

Президент сливочных Флорентино Перес готов перетряхнуть линию нападения команды, чтобы вернуть «галактикос» на лидирующие позиции. Однако отказ Бензема покинуть «бланкос» вкупе с неудачными попытками продать Криштиану Роналду поставили функционера в сложное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний форвард согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». Нынешнее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до июня 2021 года.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Реал Бензема Карим Перес Флорентино
Комментарии (8)
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серега кашин
1517314466
от него будет трудно избавиться
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Hala Madrid
1517314500
Как Дзюба, деградирует с каждым днём, но тёплое место покидать не хочет.
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DeStar
1517315363
Да как ты задолбал! с хрена так присосался то! выставить на трансфер , сплавить в тот же арсенал ( ушел санчез, или и жиру засобирался) или еще куда, и сказать ему. Что если не свалишь, будешь сидеть на банке пока не кончится контракт. Ппц блин.
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Патронташ
1517321781
Пока будет Зидан, будет и Бензема.
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Fin035
1517332872
Серия А в недалеком будущем Бензема уже ждет!
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Benifacto
1517335881
а зачем было такой контракт давать, в Аренду его куда нить...
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