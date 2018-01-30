Бензема не хочет покидать «Реал» и отклонил предложения от двух клубов

Нападающий «Реала» Карим Бензема не намерен уходить из мадридского клуба. Сообщается, что француз отклонил два предложения о продолжении карьеры.

Президент сливочных Флорентино Перес готов перетряхнуть линию нападения команды, чтобы вернуть «галактикос» на лидирующие позиции. Однако отказ Бензема покинуть «бланкос» вкупе с неудачными попытками продать Криштиану Роналду поставили функционера в сложное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний форвард согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». Нынешнее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до июня 2021 года.