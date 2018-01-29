Пике – о продлении контракта: «С момента моего возвращения я хотел завершить карьеру в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что очень рад продлению контракта с сине-гранатовыми и подчеркнул, что мечтал завершить карьеру в каталонском клубе с момента возвращения.

«Я очень рад отпраздновать продление контракта, потому что это мой дом. С момента моего возвращения я хотел закончить свою карьеру здесь. Благодарю всех, кто позволил мне продолжать выступать за «Барселону», – сказал Пике.

Напомним, футболист, которому 2 февраля исполнится 31 год, является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», откуда вернулся обратно в каталонский клуб спустя четыре года.