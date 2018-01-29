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  • Месси назвал главных соперников «Барселоны» в Лиге чемпионов

Месси назвал главных соперников «Барселоны» в Лиге чемпионов

29 января 2018, 10:46
17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще считает «Реал» серьезным соперником для своей команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Главный соперник «Барселоны» в этом сезоне? Сейчас «Манчестер Сити» является одной из самых сильных команд. То же самое относится и к «ПСЖ».

До 1/8 финала Лиги чемпионов еще есть время. Поэтому не могу исключить «Реал», который может побороться за победу, принимая во внимание как качество игроков этой команды, так и опыт.

Затем идет «Бавария». Это очень сильная команда, которая будет бороться до конца. Но сейчас «Манчестер Сити» и «ПСЖ» превосходят остальных по всем показателям», – приводит слова Месси World Soccer.

Напомним, что «Барселоне» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Реал Манчестер Сити ПСЖ Бавария Месси Лионель
Комментарии (17)
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Parham
1517212225
Уверен что спокойно Челси пройдёте?
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insider_retro
1517212666
Упомянутые команды являются явными претендентами на победу в ЛЧ! Все хороши, все укомплектованы, обеспечены и мотивированы! Но бывают случайности, упорство соперников и фатальные неудачи! Тем будет интересней!
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zigbert
1517213009
Другого ответа и придумать сложно,но и с Челси еще придется повозится.
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серега кашин
1517214724
мс явный фаворит, а барса наровне со всеми в претендентах на победу в лч
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OfaZavr
1517214795
неудивительно назвал тех кто из года в год фавориты и победители.
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Таганский
1517215982
Уже то, что Месси проигнорировал высказывание о ближайшем сопернике в 1/8 ЛЧ, должно быть хорошей мотивацией для Челси..
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Nimnul
1517221947
Ни Сити,ни ПСЖ ни победят в Лиге. Вот увидите.
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x-x-x-x-x
1517225185
надеюсь что Реал в лиге чемпионов будет в порядке
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Koshkin@myshkyn
1517225254
Барса сильная команда, но пускай сначала Челси пройдут)
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DeStar
1517235243
Все четко и правильно сказал. Конечно он мог упомянуть каждый клуб, но это тупо наверное) и юве есть и челси и МЮ например. Но, на мой взгляд он реально высказался четко. Сити и ПСЖ пока само топово смотрятся. Потом барса, реал где-то там позади) после баварии и мю того же, но кто знает когда реал включитсья в игру. Если вдруг это произойдет с псж, то могут парижане и вылететь. Пока то этого не видно, так что реал будет очень много отдыхать до след сезона скоро)
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