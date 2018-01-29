Месси назвал главных соперников «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще считает «Реал» серьезным соперником для своей команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Главный соперник «Барселоны» в этом сезоне? Сейчас «Манчестер Сити» является одной из самых сильных команд. То же самое относится и к «ПСЖ».

До 1/8 финала Лиги чемпионов еще есть время. Поэтому не могу исключить «Реал», который может побороться за победу, принимая во внимание как качество игроков этой команды, так и опыт.

Затем идет «Бавария». Это очень сильная команда, которая будет бороться до конца. Но сейчас «Манчестер Сити» и «ПСЖ» превосходят остальных по всем показателям», – приводит слова Месси World Soccer.

Напомним, что «Барселоне» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».