Детям могут запретить играть в футбол головой

В ближайшее время будет рассмотрена возможность запрета игры головой на детском уровне. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Детям могут запретить играть головой в том случае, если будет доказано, что удары по мячу нарушают деятельность мозга.

«Мы должны тщательно рассмотреть данный вопрос. Отнесемся к этой проблеме со всей серьезностью, если исследование покажет, что в этом есть вред.

Когда смотришь другие виды спорта, бокс или ММА, то становится жутко от увиденного. Это проблема многих видов спорта, включая футбол», – сказал Чеферин.