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Детям могут запретить играть в футбол головой

28 января 2018, 08:51
20

В ближайшее время будет рассмотрена возможность запрета игры головой на детском уровне. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Детям могут запретить играть головой в том случае, если будет доказано, что удары по мячу нарушают деятельность мозга.

«Мы должны тщательно рассмотреть данный вопрос. Отнесемся к этой проблеме со всей серьезностью, если исследование покажет, что в этом есть вред.

Когда смотришь другие виды спорта, бокс или ММА, то становится жутко от увиденного. Это проблема многих видов спорта, включая футбол», – сказал Чеферин.

Источник: Telegraph.co.uk
Европа Чеферин Александер
Комментарии (20)
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InterMilLano1908
1517118970
что за бред? скоро все инкубаторские будут уже...
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сапёр75
1517119507
Правильно,пусть головой в шахматы играют, то есть думают ей ))
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Niko
1517120371
Ага, и шлемы надо что б носили, вдруг мяч в голову попадёт
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BarStep
1517122089
Это как употребление спиртного..., до 21 года? Что ждет футбол будущего..., наверное "танцы с мячом" это будет называться...
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insider_retro
1517122492
Целесообразнее для головы и психики, смартфоны запретить лет до 10-12!!!! Думаю, подобный подход многие поддержат! А звонить с простеньких телефонов - это улучшит моторику пальцев!!!
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BarStep
1517124349
А вообще то это даже интересно... Тогда может быть и во взрослом футболе исключить этот элемент, и вернуться так сказать к истоку названия игры - нога-мяч... Да и все, что выше задницы квалифицировать так же как и игра рукой... Задницей можно..., все таки они (ноги) от туда же растут...
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Gullit 76
1517124782
И в носу ковыряться,солнышко делать,да и бегать резко меняя скорость передвижения очень вредно для сердца.Запретить футбол на хрен!
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OfaZavr
1517125540
а то что в детстве все так или иначе часто падают, стукаются головой и от легкого мячика вреда никакого по сравнению что происходит с детьми в других жизненных ситуациях.
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Полная Канистра
1517125686
ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ но как остановить пацана во время игры когда мяч верхом к нему летит и гол 100 % и что он должен руками поймать и себе на ногу положить и врезать
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Евгений П
1517134507
Что за бездарность!..
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