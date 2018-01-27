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    Максимович: «Над предложением «Спартака» долго не думал, сразу заинтересовался»

    Новичок «Спартака» Никола Максимович поделился впечатлениями он перехода в московский клуб. Сегодня 26-летний сербский защитник присоединился к красно-белым на втором тренировочном сборе в испанской Марбелье.

    – Долго ли раздумывали над предложением «Спартака»?

    – Нет. Оно заинтересовало меня сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня.

    – Давно знаете Марко Петковича, который первым встретил вас в нашем отеле?

    – Мы знакомы c ним очень давно, еще по выступлениям за сербскую сборную U-19. Три дня назад, когда «Наполи» окончательно согласился на мой переход, мы созвонились с Марко и поговорили. Он рассказал о клубе много хорошего.

    – Что вы испытали, поставив подпись под контрактом?

    – Мне было очень приятно. Знаю, что «Спартак» – один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба, «Црвены Звезды».

    «Спартак» арендовал Максимовича у «Наполи» до конца сезона. Сумма сделки составила 800 тысяч евро.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2018 18:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 22:31

      И ты не прогодал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 20:41

      очень надеемся что заиграет надёжно и поможет клубу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 27 января 2018, 19:10

      посмотрим посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 27 января 2018, 18:30

      Учить не надо?
      Будем рады.

      2
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