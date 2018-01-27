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  • Максимович: «Над предложением «Спартака» долго не думал, сразу заинтересовался»

Максимович: «Над предложением «Спартака» долго не думал, сразу заинтересовался»

27 января 2018, 18:16
5

Новичок «Спартака» Никола Максимович поделился впечатлениями он перехода в московский клуб. Сегодня 26-летний сербский защитник присоединился к красно-белым на втором тренировочном сборе в испанской Марбелье.

– Долго ли раздумывали над предложением «Спартака»?

– Нет. Оно заинтересовало меня сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня.

– Давно знаете Марко Петковича, который первым встретил вас в нашем отеле?

– Мы знакомы c ним очень давно, еще по выступлениям за сербскую сборную U-19. Три дня назад, когда «Наполи» окончательно согласился на мой переход, мы созвонились с Марко и поговорили. Он рассказал о клубе много хорошего.

– Что вы испытали, поставив подпись под контрактом?

– Мне было очень приятно. Знаю, что «Спартак» – один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба, «Црвены Звезды».

«Спартак» арендовал Максимовича у «Наполи» до конца сезона. Сумма сделки составила 800 тысяч евро.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1517067018
Учить не надо? Будем рады.
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спартак спартаков 1
1517069414
посмотрим посмотрим
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Полная Канистра
1517074899
очень надеемся что заиграет надёжно и поможет клубу
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VVM1964
1517080097
Зато нам тут нервишки потрепали - то переходит , то не переходит , то в аренду , то с правом выкупа , то без .
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Диктор
1517081495
И ты не прогодал.
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