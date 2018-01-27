Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Фрайбургом» и другие результаты

Завершились очередные матчи 20 тура немецкой Бундеслиги. Действующий чемпион на своем поле сумел победить и забить пять мячей «Хоффенхайму». Все голы провели разные футболисты.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом». При этом «шмели» спаслись от поражения лишь в компенсированное время.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 5:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Ют, 3; 0:2 – Гнабри, 12; 1:2 – Левандовски, 21; 2:2 – Боатенг, 25; 3:2 – Коман, 63; 4:2 – Видаль, 66; 5:2 – Вагнер, 90.

Боруссия Д – Фрайбург – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кагава, 9; 1:1 – Петерсен, 21; 1:2 – Петерсен, 68; 2:2 – Тольян, 90+3.

Кельн – Аугсбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Йойич, 40; 1:1 – Каюби, 77.

Лейпциг – Гамбург – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Брума, 9; 1:1 – Костич, 29.

Штутгарт – Шальке – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Налдо, 14; 0:2 – Харит, 19 (с пенальти).

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