Введите ваш ник на сайте

Штутгарт - Шальке-04

27.01.2018, Суббота, 17:30 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Германия. Бундеслига, 20 тур Штутгарт - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
3 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Шальке-04 3:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:1 Штутгарт
5 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Штутгарт 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Шальке-04 3:2 Штутгарт
14 тур
6 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 0:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
20 апреля, воскресенье 19:30 Штутгарт 3:1 Шальке-04
14 тур
30 ноября, суббота 21:30 Шальке-04 3:0 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Штутгарт
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Штутгарт 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 18:30 Шальке-04 3:1 Штутгарт
1 тур
6 августа, суббота 17:30 Штутгарт 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Штутгарт 1:0 Шальке-04
8 тур
16 октября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
12 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Штутгарт
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Штутгарт 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
13 мая, среда 22:00 Шальке-04 1:2 Штутгарт
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Штутгарт 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
18 тур
3 февраля, воскресенье 19:00 Шальке-04 4:1 Штутгарт
1 тур
10 августа, пятница 22:30 Штутгарт 2:2 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
...
  • ...
    Рейтинг: +248

    KingRey21 27 января 2018, 18:09

    Налдо просто поражает своей результативностью,в его возрасте не многие форварды могут похвастаться такой статистикой!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 