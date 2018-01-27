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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 27 января 2018
Штутгарт
27.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
14'
Налдо
19'
А. Арит (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
Желтая карточка
Р. Цилер
65'
40'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Ч. Аколо
24'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Арит
14'
ГОЛ! 0:1!
Налдо
Пас отдал
Д. Калиджиури
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Штутгарт
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
2
Инсуа
32
Баумгартль
35
Камински
28
Павар
19
Озкан
27
Бурнич
4
Гентнер
7
Брун-Ларсен
77
Аколо
27
Гомес
4-1-3-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
22
Настасич
5
Очипка
27
Горецка
20
Калиджиури
77
Арит
22
Коноплянка
9
Ди Санто
7
Майер
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
27
Эрик Томми
ЛП
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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