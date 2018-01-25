Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Дзюба и Шатов? Шанс вернуться в основную команду есть всегда»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал ситуацию с полузащитником Олегом Шатовым и нападающим Артемом Дзюбой, которые сейчас тренируются с «Зенитом-2».

    «Решение о выведении Анюкова, Шатова и Дзюбы из основного состава было принято совместно с главным тренером и согласовано с тренерским штабом. Мы поддерживаем Манчини, сейчас в команде шикарная атмосфера. Так бывает. Надо завоевывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым, как Шатов и Дзюба. Шанс вернуться всегда есть.

    Для хороших футболистов двери никогда не закрыты. На вход в команду они тоже не закрыты. Возможны какие-то дополнительные перемещения. Трансферное окно открыто до 24 февраля», — сказал Фурсенко.

    Напомним, что Дзюба до конца недели может перейти в тульский «Арсенал».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 15:00

      сейчас шикарная атмосфера ТРЕПЛО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 января 2018, 23:14

      пропали ребята...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 января 2018, 22:34

      Ростсельмаш согласен взять Дзюбу, если Зенит доплатит. А если он намолотит хоть один гол за три игры, то будет получать на обед тарелку горячего супа с тушёнкой. Удачи пилигримам! С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 22:22

      Продавайте, пока не поздно. Когда очухаются люди, никто их не возьмёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 25 января 2018, 22:05

      Судя по товарнякам Манчини, похоже, прав

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 > lordmrv 25 января 2018, 22:23

      С Дзюбой все понятно... нужны такие игроки как Данни и Халк, чтобы его мячами снабжать. А вот Шатов походу звезду словил((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11