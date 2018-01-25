Фурсенко: «Дзюба и Шатов? Шанс вернуться в основную команду есть всегда»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал ситуацию с полузащитником Олегом Шатовым и нападающим Артемом Дзюбой, которые сейчас тренируются с «Зенитом-2».

«Решение о выведении Анюкова, Шатова и Дзюбы из основного состава было принято совместно с главным тренером и согласовано с тренерским штабом. Мы поддерживаем Манчини, сейчас в команде шикарная атмосфера. Так бывает. Надо завоевывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым, как Шатов и Дзюба. Шанс вернуться всегда есть.

Для хороших футболистов двери никогда не закрыты. На вход в команду они тоже не закрыты. Возможны какие-то дополнительные перемещения. Трансферное окно открыто до 24 февраля», — сказал Фурсенко.

Напомним, что Дзюба до конца недели может перейти в тульский «Арсенал».