Чеферин: «Пока рано вводить видеоповторы в правила»

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением о видеоповторах в футболе. Функционер считает, что пока систему VAR нельзя делать обязательной.

«Многие официальные лица и болельщики еще не понимают, как функционирует эта система. Поэтому пока видеоповторы в правилах не появятся, рано начинать этот процесс.

Мы адаптируем VAR к статусу обязательной только тогда, когда выстроим нормальное обучение арбитров», – заявил Чеферин.

Отметим, что ряд европейских чемпионатов уже оснастили все стадионы системой видеоповторов.