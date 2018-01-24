Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чеферин: «Пока рано вводить видеоповторы в правила»

    Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением о видеоповторах в футболе. Функционер считает, что пока систему VAR нельзя делать обязательной.

    «Многие официальные лица и болельщики еще не понимают, как функционирует эта система. Поэтому пока видеоповторы в правилах не появятся, рано начинать этот процесс.

    Мы адаптируем VAR к статусу обязательной только тогда, когда выстроим нормальное обучение арбитров», – заявил Чеферин.

    Отметим, что ряд европейских чемпионатов уже оснастили все стадионы системой видеоповторов.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11