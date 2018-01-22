Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду подшутил над Месси, назвав его плохим футболистом

22 января 2018, 18:29
18

Забавный эпизод произошел накануне матча 20-го тура Примеры между «Реалом» и «Депортиво» (7:1).

В подтрибунном помещении один из мальчиков, сопровождавших футболистов мадридцев в момент выхода на поле, обратился к нападающему сливочных Криштиану Роналду, сказав ему: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» «А Месси – плохой футболист», – в шутливой манере закончил фразу португалец.

При этом одному из мальчиков удалось рассмешить игроков «Реала» фразой про то, что аргентинский лидер «Барселоны» является самым слабым футболистом.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Братья Васильевы
1516635124
Потом выяснится, что он не шутил.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516636415
Сейчас конечно начнётся срач,но мне кажется это была действительно шутка. Месси и Роналду-это идолы нашего футбольного поколения,жаль что им уже по меркам футбола много лет.Удачи,легенды!!!
Ответить
Munez89
1516636850
Именно за такую шутку, Роналду получил по башке от защитника Депортиво))
Ответить
dinar7777dinar
1516637534
ну сказал сказал ! они так то друг друга уважают и никогда не поносят друг друга ! не было бы роналду и месси не было бы таких зарплат в футболе !
Ответить
mihail200606
1516638960
не в этом сезоне ему так шутить))) сейчас то из них двоих плохой точно не Месси...
Ответить
la verdad
1516641257
Хахаха. Мадридский дзюба
Ответить
kabarstar
1516642237
как раз нашли ребят равных по интеллекту..
Ответить
makson_klim
1516643583
Я думаю,что злого умысла у Роналду не было!Не нужно из мухи слона делать...
Ответить
Mark68
1516645475
)))... понятно что пошутил,но по тону "чувствуется",что в "каждой шутке,есть доля шутки..")))
Ответить
Sterh
1516689063
Шутка ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ! В Португалии и в Марокко - СТЕНЫ ТРЯСУТСЯ от смеха!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
13
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
5
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
18
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Все новости
Все новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+