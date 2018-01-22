Роналду подшутил над Месси, назвав его плохим футболистом

Забавный эпизод произошел накануне матча 20-го тура Примеры между «Реалом» и «Депортиво» (7:1).

В подтрибунном помещении один из мальчиков, сопровождавших футболистов мадридцев в момент выхода на поле, обратился к нападающему сливочных Криштиану Роналду, сказав ему: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» «А Месси – плохой футболист», – в шутливой манере закончил фразу португалец.

При этом одному из мальчиков удалось рассмешить игроков «Реала» фразой про то, что аргентинский лидер «Барселоны» является самым слабым футболистом.