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    Роналду подшутил над Месси, назвав его плохим футболистом

    Забавный эпизод произошел накануне матча 20-го тура Примеры между «Реалом» и «Депортиво» (7:1).

    В подтрибунном помещении один из мальчиков, сопровождавших футболистов мадридцев в момент выхода на поле, обратился к нападающему сливочных Криштиану Роналду, сказав ему: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» «А Месси – плохой футболист», – в шутливой манере закончил фразу португалец.

    При этом одному из мальчиков удалось рассмешить игроков «Реала» фразой про то, что аргентинский лидер «Барселоны» является самым слабым футболистом.

    Источник: Marca

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    22.01.2018 18:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 января 2018, 09:31

      Шутка ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ! В Португалии и в Марокко - СТЕНЫ ТРЯСУТСЯ от смеха!

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 22 января 2018, 21:24

      )))... понятно что пошутил,но по тону "чувствуется",что в "каждой шутке,есть доля шутки..")))

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 22 января 2018, 20:53

      Я думаю,что злого умысла у Роналду не было!Не нужно из мухи слона делать...

      4
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      Рейтинг: +14

      kabarstar 22 января 2018, 20:30

      как раз нашли ребят равных по интеллекту..

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 января 2018, 20:14

      Хахаха. Мадридский дзюба

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 января 2018, 19:36

      не в этом сезоне ему так шутить))) сейчас то из них двоих плохой точно не Месси...

      5
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 22 января 2018, 19:34

      Да уж слабее уже некуда ! )

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 января 2018, 19:20

      Везде микрофоны.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 января 2018, 19:12

      ну сказал сказал ! они так то друг друга уважают и никогда не поносят друг друга ! не было бы роналду и месси не было бы таких зарплат в футболе !

      6
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 22 января 2018, 19:06

      шЮтник

      1
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