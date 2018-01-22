Роналду поручил Мендешу найти для него новый клуб, агент ведет переговоры с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занялся активным поиском нового клуба. Футболист поручил своему агенту Жорже Мендешу проработать возможные варианты продолжения карьеры.

По информации источника, представитель португальца уже вступил в контакт со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

Ранее сообщалось, что игрок, которому в феврале исполнится 33 года, может вернуться в «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы отказались от этой идеи после приобретения Алексиса Санчеса у «Арсенала».

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.