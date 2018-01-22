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    Роналду поручил Мендешу найти для него новый клуб, агент ведет переговоры с «ПСЖ»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занялся активным поиском нового клуба. Футболист поручил своему агенту Жорже Мендешу проработать возможные варианты продолжения карьеры.

    По информации источника, представитель португальца уже вступил в контакт со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

    Ранее сообщалось, что игрок, которому в феврале исполнится 33 года, может вернуться в «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы отказались от этой идеи после приобретения Алексиса Санчеса у «Арсенала».

    Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2018 14:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1130

      petr69 23 января 2018, 16:14

      И Ла Лигу и ЛЧ выиграли благодаря Роналду. Во второй половине сезона играл просто феноменально.Сейчас на него оказывается огромное давление в СМИ,
      внутри команды - Иско, и др.молодежь желают взойти на вершину,однако ничего у них не получается и не получится.Роналду разозлили, а в гневе он зверь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 22 января 2018, 19:39

      Никуда он не уйдет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Vadim-SS 22 января 2018, 16:21

      Сутенёр ищет богатого клиента...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Владимир М 22 января 2018, 15:41

      даже и не знаю радоваться или огорчаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      kram55 22 января 2018, 15:09

      Зачем ПСЖ нужен старый игрок, который щас уже явно на спаде, причем явно не за не малые деньги? Через года 2 совсем станет обычным середнячком... А у ПСЖ и так топовое нападение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 января 2018, 14:41

      Две "звезды" с завышенной самооценкой, с сумасшедшим райдером в одном клубе? Если это и в правду случится, это будет катастрофой для ПСЖ!

      3
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      ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > zatonn 22 января 2018, 16:28

      Почему две?Ковани имеет честь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > 23 января 2018, 22:36

      Если он хочет себе самую большую ЗП ехал бы в эмираты, там глядишь и еще одного боксера себе насмотрел бы.))

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 января 2018, 14:29

      раньше надо было, пока неймара не купили)

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > овертайм 22 января 2018, 17:39

      Раньше ему обещали золотые горы в Реале,видать он его не получил.Есть талант вот ищет как то заработать , пока здоровье позволяет

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      Рейтинг: +1036

      овертайм > САНЁК17 23 января 2018, 09:01

      заработать можно и в китае) но тогда ЗМ не видать))

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