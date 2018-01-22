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  • Роналду поручил Мендешу найти для него новый клуб, агент ведет переговоры с «ПСЖ»

Роналду поручил Мендешу найти для него новый клуб, агент ведет переговоры с «ПСЖ»

22 января 2018, 14:25
11

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занялся активным поиском нового клуба. Футболист поручил своему агенту Жорже Мендешу проработать возможные варианты продолжения карьеры.

По информации источника, представитель португальца уже вступил в контакт со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике.

Ранее сообщалось, что игрок, которому в феврале исполнится 33 года, может вернуться в «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы отказались от этой идеи после приобретения Алексиса Санчеса у «Арсенала».

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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овертайм
1516620561
раньше надо было, пока неймара не купили)
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zatonn
1516621287
Две "звезды" с завышенной самооценкой, с сумасшедшим райдером в одном клубе? Если это и в правду случится, это будет катастрофой для ПСЖ!
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kram55
1516622961
Зачем ПСЖ нужен старый игрок, который щас уже явно на спаде, причем явно не за не малые деньги? Через года 2 совсем станет обычным середнячком... А у ПСЖ и так топовое нападение
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Владимир М
1516624878
даже и не знаю радоваться или огорчаться!
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Vadim-SS
1516627308
Сутенёр ищет богатого клиента...
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Fin035
1516639153
Никуда он не уйдет!
Ответить
petr69
1516713251
И Ла Лигу и ЛЧ выиграли благодаря Роналду. Во второй половине сезона играл просто феноменально.Сейчас на него оказывается огромное давление в СМИ, внутри команды - Иско, и др.молодежь желают взойти на вершину,однако ничего у них не получается и не получится.Роналду разозлили, а в гневе он зверь
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