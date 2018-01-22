Вальверде: «Барселона» боролась с первой и до последней минуты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил терпение своих футболистов, которое было проявлено ими в матче 20-го тура Примеры против «Бетиса».

«Бетис» максимально осложнил нам жизнь в этом матче, но мы боролись с первой и до последней минуты. Мы были терпеливы. Нам нужно было заставить соперника ошибиться.

Цель «Барселоны» – продолжать лидировать в лиге и выиграть как можно больше матчей. Моя команда остается единой в хорошие и плохие моменты. Мы хотели бы сделать шаг вперед как единое целое», – заявил после матча тренер.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» завершился со счетом 0:5.