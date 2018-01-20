Источник: «Реал» хочет, чтобы в сделку по продаже Бэйла были включены Азар или Кейн

«Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. Как сообщается, мадридцы не хотят получить за игрока полную денежную компенсацию, а будут стремиться осуществить сделку, в которую войдет Эден Азар («Челси») или Гарри Кейн («Тоттенхэм»). При этом Бэйл не хочет переходить ни в один из этих клубов АПЛ. Хавбек настроен на подписание контракта с «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость валлийца оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл большую его часть восстанавливался после травмы. Футболист в чемпионате Испании провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.