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    Источник: «Реал» хочет, чтобы в сделку по продаже Бэйла были включены Азар или Кейн

    «Реал» готов расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. Как сообщается, мадридцы не хотят получить за игрока полную денежную компенсацию, а будут стремиться осуществить сделку, в которую войдет Эден Азар («Челси») или Гарри Кейн («Тоттенхэм»). При этом Бэйл не хочет переходить ни в один из этих клубов АПЛ. Хавбек настроен на подписание контракта с «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость валлийца оценивается в 75 миллионов евро.

    В текущем сезоне Бэйл большую его часть восстанавливался после травмы. Футболист в чемпионате Испании провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Don Balon

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    20.01.2018 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 января 2018, 18:24

      Губа не дура.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 января 2018, 17:31

      Реал пока определяется кого-то купить,трансферы закончится.Потом мыло поможет им в чемпионате

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 13:48

      ))))))))))))) хрусталик максимум 25 лямов и то с натяжкой !

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2018, 12:44

      они еще доблатить должны,за азара или кейна,лямов 50,плюс бейл

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Asbjorn 20 января 2018, 13:39

      зА кейна и больше придется добавить

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Asbjorn 20 января 2018, 13:49

      50 маловато будет ! по сотке как минимум а если учитывать леви из тотенхэма то этот за кейна выдоит реал по полной !

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 января 2018, 12:07

      Много хочет неРЕал!

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 11:49

      Рыал хочыт, да Гаррик не хочыт,вот в чём вопрос...

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