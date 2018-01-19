Конте: «Педро нырнул в матче против «Норвича»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопрос о симуляциях своих подопечных в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Норвича».

«Буду честен – я посмотрел повторы всех спорных ситуаций в этом матче. В моменте с Виллианом судья допустил очевидную ошибку, не увидев нарушения.

На Морате также сфолили. Ситуация на усмотрение на судьи, но там точно был контакт с соперником.

Педро, надо признать, нырнул. Но он осознал свою ошибку», – сказал итальянец.

Синие вышли в следующую стадию турнира, выиграв в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.