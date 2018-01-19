Бердыев: «К Азмуну был сумасшедший интерес. Звонили из «Арсенала», «Эвертона» и «Селтика»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал об интересе к нападающему Сердару Азмуну со стороны европейских клубов.

Иранец вернулся в казанский клуб в 2017 году. До этого форвард играл за «Рубин» с 2012 по 2016 год.

– На сколько лет сейчас рассчитан контракт Азмуна с клубом?

– Мы подписали его бесплатно на три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет.

– Какой у него потенциал?

– Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». А в «Эвертоне» владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился.

И вот он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это всe вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: «У тебя моментов будет море, но ты не забьешь». Он ведь проверил судьбу в «Ростове», где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит.

Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с «Локомотивом» я увидел того Азмуна, который нам нужен.