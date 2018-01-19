Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «К Азмуну был сумасшедший интерес. Звонили из «Арсенала», «Эвертона» и «Селтика»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал об интересе к нападающему Сердару Азмуну со стороны европейских клубов.

    Иранец вернулся в казанский клуб в 2017 году. До этого форвард играл за «Рубин» с 2012 по 2016 год.

    – На сколько лет сейчас рассчитан контракт Азмуна с клубом?

    – Мы подписали его бесплатно на три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет.

    – Какой у него потенциал?

    – Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». А в «Эвертоне» владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился.

    И вот он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это всe вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: «У тебя моментов будет море, но ты не забьешь». Он ведь проверил судьбу в «Ростове», где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит.

    Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с «Локомотивом» я увидел того Азмуна, который нам нужен.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 19 января 2018, 20:42

      Да-ааа, 2 клуба Бердыев уже убил за 3 года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:56


      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- https://kachook.blogspot.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 января 2018, 19:49

      мда, сбавил пацан.. раньше надо было продавать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 19 января 2018, 19:40

      аллах всё видит!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 19:20

      Сомнительные какие-то топ клубы назвал Бердыев!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:20

      надеюсь сделал выводы из неудач и теперь будет работать с прежней самоотдачей как в Ростове и у него все наладиться, большого потенциала игрок.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > OfaZavr 19 января 2018, 20:07

      Как в Ростове уже не будет никогда, как у Азмуна так и у Бердыева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > klim2m 19 января 2018, 20:09

      ну может не стоит так пессимистично, вдруг еще все наладиться и мы потом удивимся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > OfaZavr 19 января 2018, 20:25

      Не приняла Казань Азмуна, В первой части чемпа он как волк одиночка был , было видно что его игнорят, покрайне мере мне так виделось

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > klim2m 20 января 2018, 09:59

      может и так, но а вдруг как Бердыев говорит просто звезду словил и плохо работал а сейчас наставит его на путь истинный и весной увидим совсем другого Азмуна и другой Рубин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 января 2018, 18:59

      Успехов Сердару Азмуну! Успехов Бердыеву!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 января 2018, 18:13

      Азмун и не один бывший игрок Ростова себя не проявили играя в Зените и Рубине, да и сам Бердыев потерял свою квалификацию после ухода из Ростова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > a-rakhmatov 19 января 2018, 20:33

      Ой ли А Полоз, Ерохин, Джанаев, Кудряшов не играют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 19 января 2018, 17:31

      Это в FIFA 18 было?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2018, 17:25

      теперь он никому не нужен,лучше бы из Ростова в Европу уехал играть,и Ростову бы прибыль была

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11