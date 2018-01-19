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  • Бердыев: «К Азмуну был сумасшедший интерес. Звонили из «Арсенала», «Эвертона» и «Селтика»

Бердыев: «К Азмуну был сумасшедший интерес. Звонили из «Арсенала», «Эвертона» и «Селтика»

19 января 2018, 15:50
24

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал об интересе к нападающему Сердару Азмуну со стороны европейских клубов.

Иранец вернулся в казанский клуб в 2017 году. До этого форвард играл за «Рубин» с 2012 по 2016 год.

– На сколько лет сейчас рассчитан контракт Азмуна с клубом?

– Мы подписали его бесплатно на три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет.

– Какой у него потенциал?

– Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». А в «Эвертоне» владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился.

И вот он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это всe вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: «У тебя моментов будет море, но ты не забьешь». Он ведь проверил судьбу в «Ростове», где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит.

Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с «Локомотивом» я увидел того Азмуна, который нам нужен.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (24)
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lek!
1516366508
И ? Передержали игрока , и теперь он может быть и не перейдет ни куда . 1. Не заработали 2 . Ему все обломали. Не умеют наши клубы зарабатывать на продажах игроков .
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dinar7777dinar
1516368871
Бердыев: «К Азмуну был сумасшедший интерес. Звонили из «Арсенала», «Эвертона» и «Селтика» и все спрашивали кто это? ))))))))))))))))))))))000
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Полная Канистра
1516370547
Всё пар вышел а ведь и вправду был иранский самородок любо было на него смотреть
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ROSTOV SUPER
1516371046
Интерес был , пока он играл в Ростове ! А сейчас он и на хер ни кому не нужен , как впрочем и все ростовские беженцы никому не нужны , даже своим нынешним клубам !
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Asbjorn
1516371949
теперь он никому не нужен,лучше бы из Ростова в Европу уехал играть,и Ростову бы прибыль была
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a-rakhmatov
1516374780
Азмун и не один бывший игрок Ростова себя не проявили играя в Зените и Рубине, да и сам Бердыев потерял свою квалификацию после ухода из Ростова.
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Almazovich
1516377579
Успехов Сердару Азмуну! Успехов Бердыеву!
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OfaZavr
1516378822
надеюсь сделал выводы из неудач и теперь будет работать с прежней самоотдачей как в Ростове и у него все наладиться, большого потенциала игрок.
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Сильвербой
1516378859
Сомнительные какие-то топ клубы назвал Бердыев!!!
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talgatnurzhanov2006
1516380017
аллах всё видит!!!
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