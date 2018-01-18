Твиттер-аккаунт испанского ресурса Sport сообщил о смерти нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«/biz/ (об источнике советов по бизнесу – прим. «Бомбардира») дает худшие советы в мире. Держитесь от них подальше.

Также Богданов подтвердил, что Месси скончался из-за слишком больших инвестиций в криптовалюту TRON», – говорится в публикации.

Предположительно речь идет об Игоре или Григории Богданове – французских телеведущих, известных последствиями пластической хирургии.

Считается, что профиль издания подвергся атаке хакеров.