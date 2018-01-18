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    Взломанный аккаунт испанского СМИ сообщил о смерти Месси

    Твиттер-аккаунт испанского ресурса Sport сообщил о смерти нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «/biz/ (об источнике советов по бизнесу – прим. «Бомбардира») дает худшие советы в мире. Держитесь от них подальше.

    Также Богданов подтвердил, что Месси скончался из-за слишком больших инвестиций в криптовалюту TRON», – говорится в публикации.

    Предположительно речь идет об Игоре или Григории Богданове – французских телеведущих, известных последствиями пластической хирургии.

    Считается, что профиль издания подвергся атаке хакеров.

    Источник: Sport.es

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    18.01.2018 13:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +116

      ron 80 18 января 2018, 20:53

      Я бы всех хакеров (будь моя воля), самих похоронил....

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 18 января 2018, 19:15

      чуть не поверил :/

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 января 2018, 16:50

      R.I.P. Лионель. Мы будем тебя помнить по Твиттер-аккаунту Sporta

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 января 2018, 15:30

      Да хранит его всевышний ,и его рыжыю бороду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2018, 15:07

      ппц ! это внатуре новость по типо такой же что умерла бузова или киркоров или собчак !

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > dinar7777dinar 18 января 2018, 16:35

      Тоже мне еще, сравнил отморозков с мастером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > edw7777 18 января 2018, 16:49

      я о том что новость дебильная !

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > dinar7777dinar 19 января 2018, 09:21

      Гуф еще был убит))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 18 января 2018, 14:46

      Скоро Бомбардир начнёт писать, сколько раз обосрали друг друга Вконтакте фанаты Реала и Барселоны. Воистину необходимая новостная информация.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 14:17

      Долго жить будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2018, 14:10

      Твиттер аккаунт взломали, написали о смерти человека, есть французские телеведущие с последствиями пластической хирургии. А некоторые говорят, что футбол неинтересный.

      P.S. Для тупых школьников, которые высерают новости на этот говносайт и которые в школе еще не прошли, что такое сарказм, скажу прямо - хватит постить новости, не касающиеся футбола!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 января 2018, 14:03

      *********...

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 января 2018, 13:54

      Ну и нах**й это тут????

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