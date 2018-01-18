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Взломанный аккаунт испанского СМИ сообщил о смерти Месси

18 января 2018, 13:30
17

Твиттер-аккаунт испанского ресурса Sport сообщил о смерти нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«/biz/ (об источнике советов по бизнесу – прим. «Бомбардира») дает худшие советы в мире. Держитесь от них подальше.

Также Богданов подтвердил, что Месси скончался из-за слишком больших инвестиций в криптовалюту TRON», – говорится в публикации.

Предположительно речь идет об Игоре или Григории Богданове – французских телеведущих, известных последствиями пластической хирургии.

Считается, что профиль издания подвергся атаке хакеров.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (17)
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Татарин за ЦСКА
1516272424
Назло всем Месси проживёт еще 2 раза по столько же сколько уже прожил.Здоровья,Лионель
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zatonn
1516272749
Хакеров ловят? Как поймают, на кол перво-наперво, а уж опосля...))
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Axe111
1516272868
Ну и нах**й это тут????
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bset
1516273843
Твиттер аккаунт взломали, написали о смерти человека, есть французские телеведущие с последствиями пластической хирургии. А некоторые говорят, что футбол неинтересный. P.S. Для тупых школьников, которые высерают новости на этот говносайт и которые в школе еще не прошли, что такое сарказм, скажу прямо - хватит постить новости, не касающиеся футбола!
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anatolich72
1516274248
Долго жить будет.
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Gerecht165
1516275987
Скоро Бомбардир начнёт писать, сколько раз обосрали друг друга Вконтакте фанаты Реала и Барселоны. Воистину необходимая новостная информация.
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dinar7777dinar
1516277276
ппц ! это внатуре новость по типо такой же что умерла бузова или киркоров или собчак !
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+50/-50
1516283449
R.I.P. Лионель. Мы будем тебя помнить по Твиттер-аккаунту Sporta
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ibragim_ibragimov_99
1516292154
чуть не поверил :/
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ron 80
1516297992
Я бы всех хакеров (будь моя воля), самих похоронил....
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