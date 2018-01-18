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    Заболотный поблагодарил владельца «Спартака» Федуна за пиар

    Бывший нападающий «Тосно» Антон Заболотный вспомнил самый запоминающийся матч первой части чемпионата. Нынешний игрок «Зенита» считает таким игру против «Спартака», который состоялась в рамках 10-го тура РФПЛ. Та встреча завершилась со счетом 2:2.

    «Перед матчем Бесчастных сказал: «Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если еще и выиграете – войдете в историю». До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что «Тосно» способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.

    Реплика Леонида Федуна? Возможно, кто-то и счел его слова оскорбительными, а я посмеялся и только. Я ему еще и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со «Спартаком» (улыбается)», – сказал Заболотный.

    Форвард поразил ворота красно-белых на 90-й минуте матча 10-го тура РФПЛ, принеся своей команде ничью. После игры Федун заявил следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2018 09:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2018, 12:55

      кто тебя то там пиарит наф кому ты дался сиди теперь в болоте фамилия соотвествует петух

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 января 2018, 11:29

      Жалеет, что не встретится со Спартаком? А смысл жалеть? Все равно на лавке наблюдал бы

      2
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 18 января 2018, 11:22

      Про булочки будет журналистам рассказывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 10:51

      как бы в Зените на лавке не затерялся голеадор всея Руси))

      7
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      Рейтинг: +51

      raptor62 18 января 2018, 10:47

      что то ты рано раздухарился если тебя взяли вместо зюбы
      то и судьба у тебя такая же,но зато золотое дно.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 января 2018, 10:42

      Если Федун как-то повлиял на его раскрутку, то это самая крутая трансферная операция Арнольдыча в сезоне. Зенит взял игрока на скамейку, глядишь - может дальше "пргрессировать" под мудрым руководством Манчини будет.

      2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 18 января 2018, 10:06

      Сидя на лавке в зените, он точно никому не забьет )))

      3
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