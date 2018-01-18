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  • Заболотный поблагодарил владельца «Спартака» Федуна за пиар

Заболотный поблагодарил владельца «Спартака» Федуна за пиар

18 января 2018, 09:32
8

Бывший нападающий «Тосно» Антон Заболотный вспомнил самый запоминающийся матч первой части чемпионата. Нынешний игрок «Зенита» считает таким игру против «Спартака», который состоялась в рамках 10-го тура РФПЛ. Та встреча завершилась со счетом 2:2.

«Перед матчем Бесчастных сказал: «Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если еще и выиграете – войдете в историю». До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что «Тосно» способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.

Реплика Леонида Федуна? Возможно, кто-то и счел его слова оскорбительными, а я посмеялся и только. Я ему еще и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со «Спартаком» (улыбается)», – сказал Заболотный.

Форвард поразил ворота красно-белых на 90-й минуте матча 10-го тура РФПЛ, принеся своей команде ничью. После игры Федун заявил следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Спартак Заболотный Антон Федун Леонид
Комментарии (8)
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OldenVad
1516259195
Сидя на лавке в зените, он точно никому не забьет )))
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VVM1964
1516260995
" Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со «Спартаком» " - нам тоже очень жаль , так нужны очки , ведь надо догонять Локомотив )))
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momwig_
1516261328
Если Федун как-то повлиял на его раскрутку, то это самая крутая трансферная операция Арнольдыча в сезоне. Зенит взял игрока на скамейку, глядишь - может дальше "пргрессировать" под мудрым руководством Манчини будет.
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raptor62
1516261673
что то ты рано раздухарился если тебя взяли вместо зюбы то и судьба у тебя такая же,но зато золотое дно.
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OfaZavr
1516261867
как бы в Зените на лавке не затерялся голеадор всея Руси))
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gunstilzit
1516263766
Про булочки будет журналистам рассказывать.
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Joko21
1516264176
Жалеет, что не встретится со Спартаком? А смысл жалеть? Все равно на лавке наблюдал бы
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Полная Канистра
1516269327
кто тебя то там пиарит наф кому ты дался сиди теперь в болоте фамилия соотвествует петух
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