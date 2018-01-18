Заболотный поблагодарил владельца «Спартака» Федуна за пиар

Бывший нападающий «Тосно» Антон Заболотный вспомнил самый запоминающийся матч первой части чемпионата. Нынешний игрок «Зенита» считает таким игру против «Спартака», который состоялась в рамках 10-го тура РФПЛ. Та встреча завершилась со счетом 2:2.

«Перед матчем Бесчастных сказал: «Ребята, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если еще и выиграете – войдете в историю». До 80-й минуты я, честно, даже не подозревал, что «Тосно» способен на чудо. Но мы играли на пределе возможностей – и это чудо заслужили. Это пока самый запоминающийся момент в карьере.

Реплика Леонида Федуна? Возможно, кто-то и счел его слова оскорбительными, а я посмеялся и только. Я ему еще и обязан – за то, что прилично меня распиарил. Отдельное спасибо – за хорошую мотивацию. Жаль, во второй части чемпионата не встретимся со «Спартаком» (улыбается)», – сказал Заболотный.

Форвард поразил ворота красно-белых на 90-й минуте матча 10-го тура РФПЛ, принеся своей команде ничью. После игры Федун заявил следующее: «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал».