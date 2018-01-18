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Болельщики «Реала» проголосовали за уход Роналду

18 января 2018, 08:31
22

Болельщики «Реала» приняли участие в голосовании, организованном испанским изданием AS. Журналистами был поставлен вопрос: «Хотите ли вы видеть Роналду в составе клуба?».

Большая часть проголосовавших фанатов ответила на него отрицательно – 67,5%. Всего в опросе приняли участие более 125 тысяч болельщиков.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сам португалец не скрывает, что хочет сменить клуб, так как «сливочные» не хотят поднять его зарплату.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (22)
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кошмарик
1516253938
неблагодарные!!!
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BlackMurder
1516255347
Свинство, я канешь не перевариваю реал, но он принес им достаточно, чтобы ему поднять зарплату
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Manilov
1516255519
При всем уважении к таланту Неймара, он Кристине не замена. Да Роналду сейчас уже не тот, но 84 375 болел не желающих видеть его в клубе - это, как мне кажется перебор. "Имеючи не ценим, потерявши плачем". Да, возможно все эти мудовые рыдания: "Хочу денег больше, чем у Лёньки" и достали всех, но не до такой же степени, чтобы гнать из клуба. К тому же - это наверняка больше агентские игры. Кто круче доказывается на поле, а не количеством оклада.
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RedWhiteFans2
1516256662
Вот что значит быть противной личностью.
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la verdad
1516266075
Вряд ли можно доверять такому опросу. Ведь в нем могли принимать участие не только болельщики Реала. Как проверишь?
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geroin161
1516267876
Давай к нам в Ростов. Тебя будут рады тут видеть :)
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ivanthebest
1516271824
Неблагодарные фаны... В прочем как и всегда... Почти всех легенд спроваживают без единого сожаления... Никто в Реале из легенд не закончил карьеру в последние 20 лет.
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anatolich72
1516273673
В ЛЧ один из лучших, возьмут ЛЧ болелы будут ныть не уходи.
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Alan_15
1516274500
У любой команды есть БОЛЕЛЬЩИКИ и есть глоры ! Так вот эти ,так называемые 67 % и есть глоры , которые , как наркоманы , подсажены на, постоянно растущую, "дозу" ! Им похер , что любой клуб мира отдал бы многое ( если не всё) За победы Реала последних четырех лет !!! И Без Криштиану Роналду этих побед бы НЕ БЫЛО !!!
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Stemtigor
1516275815
67 %это болельщики барсы мю и псж
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