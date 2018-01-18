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    Болельщики «Реала» проголосовали за уход Роналду

    Болельщики «Реала» приняли участие в голосовании, организованном испанским изданием AS. Журналистами был поставлен вопрос: «Хотите ли вы видеть Роналду в составе клуба?».

    Большая часть проголосовавших фанатов ответила на него отрицательно – 67,5%. Всего в опросе приняли участие более 125 тысяч болельщиков.

    В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сам португалец не скрывает, что хочет сменить клуб, так как «сливочные» не хотят поднять его зарплату.

    Источник: AS

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    18.01.2018 08:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +567

      LAY394 18 января 2018, 20:58

      ***** щляпа

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 января 2018, 15:56

      Какие то не последовательные болельщики.Не успели проголосовать за титул лучшего игрока Реала в декабре пару дней назад,как уже гонят лучшего игрока прочь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Stemtigor 18 января 2018, 14:43

      67 %это болельщики барсы мю и псж

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 18 января 2018, 14:21

      У любой команды есть БОЛЕЛЬЩИКИ и есть глоры ! Так вот эти ,так называемые 67 % и есть глоры , которые , как наркоманы , подсажены на, постоянно растущую, "дозу" ! Им похер , что любой клуб мира отдал бы многое ( если не всё) За победы Реала последних четырех лет !!! И Без Криштиану Роналду этих побед бы НЕ БЫЛО !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 14:07

      В ЛЧ один из лучших, возьмут ЛЧ болелы будут ныть не уходи.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 13:37

      Неблагодарные фаны... В прочем как и всегда... Почти всех легенд спроваживают без единого сожаления... Никто в Реале из легенд не закончил карьеру в последние 20 лет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 18 января 2018, 12:31

      Давай к нам в Ростов. Тебя будут рады тут видеть :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2018, 12:25

      ну пора пора роналду уже уходить ! реал уже выжал из него все что можно и он отдал клубу многое. пора уходить !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2018, 12:01

      Вряд ли можно доверять такому опросу. Ведь в нем могли принимать участие не только болельщики Реала. Как проверишь?

      2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 18 января 2018, 10:13

      Огонь и Воду - многие могут пройти!
      А вот Медные трубы?
      Видимо - это начало конца! (((

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