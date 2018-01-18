Болельщики «Реала» проголосовали за уход Роналду

Болельщики «Реала» приняли участие в голосовании, организованном испанским изданием AS. Журналистами был поставлен вопрос: «Хотите ли вы видеть Роналду в составе клуба?».

Большая часть проголосовавших фанатов ответила на него отрицательно – 67,5%. Всего в опросе приняли участие более 125 тысяч болельщиков.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сам португалец не скрывает, что хочет сменить клуб, так как «сливочные» не хотят поднять его зарплату.