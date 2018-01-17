«Спартак» купит Максимовича, а «Динамо» – Рауша. Дайджест событий дня

«Спартак» передумал брать Максимовича в аренду, красно-белые решили выкупить защитника.
Рауш отправился на подписание контракта с «Динамо».
ЦСКА намерен пригласить игрока «Сампдории» Додо, который не провел в сезоне ни одного матча.
Санчес будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 14 миллионов фунтов в год.
Бывший духовник «Зенита» осужден на 14 лет за педофилию.
РФПЛ – шестая лига в Европе по уровню зарплат футболистов.
Обамеянг официально уведомил «Боруссию» о желании уйти.
Уолкотт – игрок «Эвертона».
«Краснодар» продал более 18 тысяч билетов на матч юношеской лиги УЕФА против «Реала».
Источник: Бомбардир.ру