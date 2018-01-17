«Спартак» купит Максимовича, а «Динамо» – Рауша. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 21:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 18 января 2018, 06:58

      Почему эта чушь висит второй день, кого это волнует ???

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 18 января 2018, 03:57

      Удачи Раушу!В Зените куда смотрели?!

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 января 2018, 02:27

      Рауш однозначно усиление

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2018, 22:21

      "Динамо" надо укрепляться, это хороший выбор. Удачи Дмитрию Хохлову.

      0
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