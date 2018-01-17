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  • «Спартак» купит Максимовича, а «Динамо» – Рауша. Дайджест событий дня

«Спартак» купит Максимовича, а «Динамо» – Рауша. Дайджест событий дня

17 января 2018, 21:35
4

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Tostao
1516216891
"Динамо" надо укрепляться, это хороший выбор. Удачи Дмитрию Хохлову.
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Sergej-74
1516231628
Рауш однозначно усиление
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igormaddog
1516237025
Удачи Раушу!В Зените куда смотрели?!
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Горкин Блеванов
1516247938
Почему эта чушь висит второй день, кого это волнует ???
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