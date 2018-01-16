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    Давыдов может уйти из «Спартака» в другой клуб РФПЛ

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, рассказал о возможных вариант продолжения карьеры его клиента.

    – Сейчас Давыдов готовиться к сезону на сборах со «Спартаком». У него действующий контракт, и он – в обойме команды. Как бы не называли новым Месси, меня больше интересует, чтобы была игровая практика, поэтому мы рассмотрим интересное предложение.

    – Речь о премьер-лиге?

    – Да, варианты из РФПЛ, потому что в ФНЛ он играет за «Спартак-2». Хочется выступать на уровень выше. Парень повзрослел, женился, и уезжать в другой клуб ФНЛ не хотелось бы.

    В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 12 матчах ФНЛ. На его счету два гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 20:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 09:54

      к 22 годам не раскрылся да и ничего особенного не показал в целом, скорее всего просто переоценили вон Миранчуки если хотят и могут мы сразу все видим в игре.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 января 2018, 09:00

      Да без толку... К 22 годам не выросло ничего - и дальше ничего не будет. Более "подающие" сдувались, а тут и сдувать нечего. Удачи, конечно...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2018, 06:38

      Смотри чтобы судьбу Дзюбинье не повторил бы.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:03

      Талантливый парень, но заниматься им некому было. Надо идти в Локо или Рубин, там из него сделают игрока

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 января 2018, 21:07

      В Урал в аренду отдайте, а то у них там Портнягин за год забил 1 гол

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