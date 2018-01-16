Давыдов может уйти из «Спартака» в другой клуб РФПЛ

Алексей Сафонов, агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, рассказал о возможных вариант продолжения карьеры его клиента.

– Сейчас Давыдов готовиться к сезону на сборах со «Спартаком». У него действующий контракт, и он – в обойме команды. Как бы не называли новым Месси, меня больше интересует, чтобы была игровая практика, поэтому мы рассмотрим интересное предложение.

– Речь о премьер-лиге?

– Да, варианты из РФПЛ, потому что в ФНЛ он играет за «Спартак-2». Хочется выступать на уровень выше. Парень повзрослел, женился, и уезжать в другой клуб ФНЛ не хотелось бы.

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 12 матчах ФНЛ. На его счету два гола и две результативные передачи.