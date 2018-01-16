Давыдов может уйти из «Спартака» в другой клуб РФПЛ

к 22 годам не раскрылся да и ничего особенного не показал в целом, скорее всего просто переоценили вон Миранчуки если хотят и могут мы сразу все видим в игре.
Алексей Сафонов, агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, рассказал о возможных вариант продолжения карьеры его клиента.
– Сейчас Давыдов готовиться к сезону на сборах со «Спартаком». У него действующий контракт, и он – в обойме команды. Как бы не называли новым Месси, меня больше интересует, чтобы была игровая практика, поэтому мы рассмотрим интересное предложение.
– Речь о премьер-лиге?
– Да, варианты из РФПЛ, потому что в ФНЛ он играет за «Спартак-2». Хочется выступать на уровень выше. Парень повзрослел, женился, и уезжать в другой клуб ФНЛ не хотелось бы.
В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 12 матчах ФНЛ. На его счету два гола и две результативные передачи.