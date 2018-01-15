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    Гамшик: «Все, кто любит футбол, хотят, чтобы «Наполи» выиграл чемпионство»

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик подчеркнул, что не только болельщики, игроки и руководство клуба мечтают о завоевании титула в Серии А. По мнению словака, все любители футбола также хотя видеть неаполитанцев чемпионами Италии.

    «Моя мечта? Она называется скудетто. Не только я мечтаю об этом, а также болельщики, президент клуба Аурелио Де Лаурентис, мои партнеры по команде. Я также думаю, что наше чемпионство – желание тех, кто любит футбол, потому что мы показываем удивительно красивую игру. Думаю, что «Наполи» заслуживает того, чтобы завоевать его», – сказал Гамшик.

    После 20-ти туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ювентус» на одно очко.

    Напомним, в своей истории «адзурри» становились чемпионами дважды – в сезонах-1986/87 и 1989/90.

    Источник: Squawka Football

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    15.01.2018 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:16

      Я люблю футбол и хочу что бы чемпионом стал Беневенто!!!

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 15 января 2018, 13:58

      все кто любят сериАл хотят что бы Интер и Милан вернулись на свои места!
      Тогда СериАл будет будет идти нога в ногу с АПЛ!

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 января 2018, 13:54

      А кто болеет за другие команды, что, футбол получается не любят?! Глупо, или издержки перевода.

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