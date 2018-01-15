Гамшик: «Все, кто любит футбол, хотят, чтобы «Наполи» выиграл чемпионство»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик подчеркнул, что не только болельщики, игроки и руководство клуба мечтают о завоевании титула в Серии А. По мнению словака, все любители футбола также хотя видеть неаполитанцев чемпионами Италии.

«Моя мечта? Она называется скудетто. Не только я мечтаю об этом, а также болельщики, президент клуба Аурелио Де Лаурентис, мои партнеры по команде. Я также думаю, что наше чемпионство – желание тех, кто любит футбол, потому что мы показываем удивительно красивую игру. Думаю, что «Наполи» заслуживает того, чтобы завоевать его», – сказал Гамшик.

После 20-ти туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ювентус» на одно очко.

Напомним, в своей истории «адзурри» становились чемпионами дважды – в сезонах-1986/87 и 1989/90.