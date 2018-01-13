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Пюэль: «Азар подойдет любому топ-клубу Европы»

13 января 2018, 16:31
4

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль выразил сомнение, что полузащитник «Челси» Эден Азар должен покинуть лондонский клуб, чтобы повысить уровень своей игры.

Напомним, 56-летний специалист работал вместе с бельгийцем в «Лилле». При Пюэле Азар дебютировал на профессиональном уровне.

«Он может продолжать прогрессировать. Я не знаю, должен ли он остаться в «Челси» или нет. Это ли проблема? Но думаю, что он может продолжать развиваться как игрок. Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы выступать за любой большой европейский клуб. Он может изменить ситуацию, поэтому для меня это лучший игрок в Европе.

Команда строится вокруг Эдена, поскольку для нее он самый важный игрок. Его невозможно остановить, так как он не играет постоянно на одной и той же позиции. Он может играть широко, в нападении или опускаться вглубь поля за мячом. Он может всегда проникать в штрафную, всего лишь важно иметь хорошую структуру и организацию игры вокруг него», – сказал Пюэль.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Лестер Челси Азар Эден
Комментарии (4)
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Nerlinger
1515850934
а в Африке? в Африке сможет? Интересно...
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Nerlinger
1515852823
Глупый заголовок поменяли после комментария
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Romio-xxx
1515862487
Ни хера се как сглазил то!!!!
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Александр52
1515866293
Азар, водила, бегунок, без головы, индивидуалист, пораженец, игрок, который настраивает всех против положительного результата команды. Он уже свалил Мауриньо через саботаж, теперь Антонио выживает. Вот и психология игрока. Зачем он кому то нужен. Игрок-негатив.
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