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    Пюэль: «Азар подойдет любому топ-клубу Европы»

    Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль выразил сомнение, что полузащитник «Челси» Эден Азар должен покинуть лондонский клуб, чтобы повысить уровень своей игры.

    Напомним, 56-летний специалист работал вместе с бельгийцем в «Лилле». При Пюэле Азар дебютировал на профессиональном уровне.

    «Он может продолжать прогрессировать. Я не знаю, должен ли он остаться в «Челси» или нет. Это ли проблема? Но думаю, что он может продолжать развиваться как игрок. Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы выступать за любой большой европейский клуб. Он может изменить ситуацию, поэтому для меня это лучший игрок в Европе.

    Команда строится вокруг Эдена, поскольку для нее он самый важный игрок. Его невозможно остановить, так как он не играет постоянно на одной и той же позиции. Он может играть широко, в нападении или опускаться вглубь поля за мячом. Он может всегда проникать в штрафную, всего лишь важно иметь хорошую структуру и организацию игры вокруг него», – сказал Пюэль.

    Источник: Tribalfootball

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    13.01.2018 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 января 2018, 20:58

      Азар, водила, бегунок, без головы, индивидуалист, пораженец, игрок, который настраивает всех против положительного результата команды. Он уже свалил Мауриньо через саботаж, теперь Антонио выживает. Вот и психология игрока. Зачем он кому то нужен. Игрок-негатив.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 января 2018, 19:54

      Ни хера се как сглазил то!!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2018, 17:13

      Глупый заголовок поменяли после комментария

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2018, 16:42

      а в Африке? в Африке сможет?
      Интересно...

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